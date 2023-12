El Mallorca espera la mejor versión de Sergi Darder

Cyle Larin marcó y se quitó un peso de encima tras empezar a ser cuestionado. Antonio Raíllo ha regresado de su lesión y empieza a darle robustez a la defensa del RCD Mallorca. Rajkovic ya para igual que el curso pasado. Y los de Javier Aguirre ganaron en una jornada en la que ninguno de sus rivales lo hicieron. Las piezas se están ajustando –muy poco a poco–, pero hay una que no consigue dar todavía con la tecla cuando la primera vuelta ya está a punto de acabar: Sergi Darder. El fichaje más caro de la historia del club sigue sin encontrarse a sí mismo en el campo y sin lograr ser diferencial en el terreno de juego.

El club y Aguirre confían en que pronto se verá al mejor Darder en el campo. La inversión realizada este verano (cerca de diez millones) y esperanzas puestas en él son máximas, pero pasan los partidos y el mediocentro de Artà no acaba de romper y marcar la diferencia con el Mallorca.

Esta no es una realidad que escape al propio jugador, que es el primero en reconocer, cuando es cuestionado por su estado de forma, que no está dando el nivel que puede dar. Tras la victoria ante el Sevilla, el técnico mexicano reconoció que todavía le daban vueltas a cómo colocarle en el campo. «El año pasado tuvimos once partidos de 1-0 o 0-1 y vinieron Darder y Larin... Pero nos ha costado encontrar el sitio y la forma de juego. De hecho, confieso que todavía no tengo muy claro cómo ponerlos y tengo que darle vueltas. A juzgar por la clasificación no ha funcionado», reconoció.

❓ ¿Cuál crees que es la posición que le viene mejor a Sergi Darder? — Diario de Mallorca (@diariomallorca) December 15, 2023

Solo dos partidos fuera por lesión

Desde su llegada, Sergi Darder lo ha jugado prácticamente todo en el Mallorca. A excepción de los encuentros ante la Real Sociedad y el Getafe, que se perdió por una lesión muscular, el mallorquín ha jugado en el resto de encuentros. Su debut, sin apenas entrenar, se dio en la primera jornada ante Las Palmas (1-1), y su asistencia de gol a Raíllo auguró buenas noticias por llegar. Pero lo cierto es que su producción ofensiva, aquello para lo que se le fichó, ha sido muy pobre.

Aguirre le ha situado ya en el doble pivote, como interior y mediapunta, pero el ‘10’ bermellón sigue sin sentirse cómodo en el campo y con el sistema de juego. Es cierto que un esquema en el que se prioriza el trabajo defensivo a favorecer el talento ofensivo complica que futbolistas como Darder, más acostumbrados a estar con el balón que sin él destaquen, pero su función en el equipo es la de ser líder y por ahora no lo está cumpliendo.

Darder, convencido de que logrará dar el nivel

Sus compañeros y el cuerpo técnico confían en que esa mejor versión aparezca pronto por el bien del equipo. Y el jugador también está convencido de que llegará más pronto que tarde.

Este domingo tiene una gran oportunidad para demostrarlo en el partido ante el Almería (14 horas). Un partido crucial para las aspiraciones de ambos equipos y en el que el Mallorca puede dar un golpe mortal a un rival directo que no ha ganado todavía en Liga y cuyo último triunfo en Primera fue el curso pasado y precisamente ante los bermellones.