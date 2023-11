Regals de Nadal per al Celta i el Granada

Una bona panera de Nadal, és el que el Mallorca hauria de regalar al Celta i al Granada. Gràcies a aquests dos equips, que no aconseguiren guanyar a la darrera jornada, els mallorquinistes continuen sense entrar a la zona de descens. Si la qüestió és tenir tres equips pitjors que un mateix, aquí els tenim, de moment. Els jugadors de Javier Aguirre afrontaren el partit contra l'Atlètic de Madrid sabent els resultats de Vitòria i de València, i conscients que un dia més continuarien fora de la zona perillosa.

El fet és que no ha tengut gens de transcendència i el partit ha acabat com tothom s'esperava: amb la victòria dels de Simeone, per la mínima, sí, però victòria al cap i a la fi, i una nova derrota del Mallorca. Una victòria cercada des del primer moment, tenint en compte la qualitat individual i col·lectiva dels amfitrions, segurament la plantilla més completa de la categoria i un jugador determinant, com és Antoine Griezmann. L'internacional francès, que s'ha passat més d'una hora gairebé sense intervenir i sense embrutar-se més del que era necessari, ha aparegut on es fan presents els grans futbolistes i ha marcat un gol magnífic.

Tota la bona feina defensiva del Mallorca ha durat poc més d'una hora. Els mallorquinistes haurien pogut empatar en la millor oportunitat que han tengut quan faltaven pocs minuts per acabar. Només la ineptitud de l'indesxifrable Amath ha impedit que el seu equip rescatàs un punt del Metropolitano. El Mallorca ha mantingut la cara alta fent una bona defensa en línies generals, però per això hi ha els jugadors que destaquen, com Griezmann, i que, evidentment, no té Javier Aguirre.

El tècnic mexicà encara no se'n pot avenir de l'errada d'Amath i haurà de començar a cercar solucions per a aquests partits que li venen. Dimecres espera el Cadis a Son Moix i diumenge també a Palma ve l'Alabès de Luis García Plaza.