Misión imposible para el Mallorca. No iba a ser el deprimido equipo de Javier Aguirre el que rompiera la impresionante racha de quince victorias consecutivas del Atlético en su estadio. Hace falta mucho más para soñar con llevarse algo ante un rival de la categoría del Atlético de Madrid, que se llevó una justa pero corta victoria con un gol de Griezmann en el minuto 63.

“Llevamos tres semanas”, arengaba el capitán Dani Rodríguez a sus compañeros en el vestuario, minutos antes de empezar el partido. Tres semanas que se han hecho eternas y que debían suponer un plus de ambición para hacer frente a un rival de postín como es el Atlético de Madrid. Desde el primer momento se pudo comprobar el hambre de los jugadores del Mallorca, que se comían el balón en cualquier zona del terreno de juego.

La gran virtud de los hombres de Aguirre en la primera parte fue que ejercieron una presión alta sobre sobre su rival. Así, se le hacía muy difícil a Koke -600 partidos con el de este sábado, poca broma- y compañía combinar con facilidad. Tras unos primeros diez minutos en que el Atlético ya podía ir con ventaja en el marcador, sobre todo en un remate alto de Correa con todo a favor, el Mallorca se asentó, frenó las acometidas del rival y hasta trenzaba algunos pases. El problema es que, superada la línea de tres cuartos, al equipo se le apagaban las luces. No se le puede recriminar nada a Antonio y Abdón, pero la falta de calidad en las acciones del equipo eran patentes. Antonio tendrá muchas virtudes, pero no sabe qué hacer cuando se aproxima a la portería rival. Abdón estaba muy solo arriba, aunque su entrega fue encomiable.

El plan de Aguirre estaba saliendo a la perfección. El primer objetivo de alcanzar el descanso sin encajar se había conseguido. La pregunta que era pertinente hacerse era hasta cuándo iban a durar las fuerzas. Se podía esperar un Atlético más agresivo en el segundo periodo, con una mayor presencia de un Griezmann que en la primera parte entró muy poco en juego, lo que hay que apuntar al buen trabajo de los rojillos, este sábado de negro.

Segunda parte

La segunda parte empezó con un paradón de Rajkovic a remate de cabeza de Morata, el primero del Atlético en lo que se llevaba de partido. Era el anuncio de que al Mallorca le esperaba un calvario, un ejercicio de acoso y derribo de los rojiblancos, dueños absolutos del balón, que repudiaban los jugadores del Mallorca, porque no lo querían ni sabían qué hacer con él. Morata la volvió a tener a los ocho minutos después de que Lino se fuera por enésima vez de un Gio a quien el partido se le hizo muy largo.

Los jugadores del Mallorca repudiaban el balón porque no sabían qué hacer con él

Se llevaban diez minutos y algunos jugadores empezaban a dar muestras de cansancio. Y es que el Mallorca ya solo perseguía sombras. El gol se masticaba. A la hora de partido fue Correa el que estuvo a punto de sorprender a Rajkovic. Solo un minuto después de la entrada de Mascarell y Larin, Griezmann, que estaba pasando desapercibido, marcó las diferencias con un remate de cabeza que dejó sin respuesta a Rajkovic, que debía maldecir la nula oposición de Copete al francés. Al final se demuestra que los mejores jugadores son los que deciden en partidos engorrosos como el disputado en el Metropolitano, y el galo puso la firma a la decimosexta victoria consecutiva del Atlético ante sus aficionados.

Algún día tendrá que explicar Aguirre su fe ciega en Amath, que desperdició un mano a mano con Oblak tras un regalo de Darder

Con el gol despertó de su letargo ofensivo el Mallorca, que hasta el final gozó de dos buenas ocasiones, sobre todo la de Amath en el minuto 82. El senegalés recibió un regalo de Darder que le dejó solo ante Oblak. Pero su remate, flojo, se fue desviado con todo a favor. Algún día tendrá que explicar a Aguirre, que hasta ocho minutos del final no deshizo su defensa de cinco, su fe ciega en este jugador, casi siempre la primera opción desde el banquillo en ataque. En esta acción se vieron las muchas limitaciones de este jugador, que nunca da la talla. Tres minutos antes Oblak realizó su primera parada en todo el partido en un remate de Gio. Hasta aquí la aportación ofensiva de un Mallorca obligado a ofrecer mucho más en todos los sentidos, sobre todo en ataque. La derrota por la mínima no debe contentar a nadie. Ahora hay que olvidarse cuanto antes de este partido y centrarse en la semana más importante del curso, los partidos ante el Cádiz y Alavés. No se puede fallar.

Ficha técnica

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Azpilicueta (Giménez, min.82), Witsel, Mario Hermoso, Lino (Saúl, min.71); Barrios, Koke (De Paul, min.63), Correa (Riquelme, min.63); Griezmann y Morata (Memphis, min.82).

RCD Mallorca: Rajkovic; Gio González, Nastasic, Valjent, Copete (Maffeo, min.83), Lato (Llabrés, min.83); Antonio Sánchez (Mascarell, min.62), Samu, Sergi Darder, Dani Rodríguez (Ndiaye, min.74); Abdón Prats (Cyle Larin, min.62).

Gol: 1-0, min.64: Griezmann.

Árbitro: Martínez Munuera (C.Valenciano). Sin amonestados.

Estadio: Cívitas Metropolitano, 58.119 espectadores.