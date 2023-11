Martin Valjent se mostró confiado en que el Mallorca será capaz de revertir la situación a pesar de haber sumado un solo triunfo en trece encuentros. «Nos vienen tres partidos en nuestra casa -Cádiz, Alavés y Sevilla- donde se decide el camino que debemos seguir esta temporada», explicó el central tras la derrota ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (1-0).

El central lamentó no haber estado acertados frente a los colchoneros. «En los primeros sesenta minutos no hemos dejado al rival prácticamente crear ningún peligro claro, aunque tampoco nosotros hemos creado mucho. Después del gol hemos cambiado un poco la cara del partido, hemos ido más hacia adelante para buscar nuestro gol y hemos tenido alguna clara. Ahora debemos tener la cabeza arriba», reflexionó. «Buscábamos dejar la portería a cero lo primero, y después contraatacar, pero no hemos marcado», agregó el eslovaco en declaraciones a Movistar.