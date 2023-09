Javier Aguirre está más que satisfecho con la plantilla de la que dispondrá esta temporada. El técnico del Mallorca, en la previa del partido ante el Atheltic Club, ha afirmado que tiene un equipo "completísimo" y que ahora deben buscar la manera de acoplar a todos los jugadores. Además, ha dejado claro que Nastasic llega para jugar en el centro de la línea de tres centrales en sustitución de Antonio Raíllo.

"Con Copete y Van der Heyden estamos más que cubiertos por la izquierda. A ver si así liberamos a Valjent y le dejamos en la derecha con Gio. Esa es la idea. Ha estado entrenando con un equipo de Segunda División. Te diría que vino bien, mejor que el año pasado. Está fino, ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros y no ha desentonado nada", ha explicado sobre el serbio.

El preparador bermellón ha incidido en que se están esforzando en encontrar el sistema y posición para cada jugador que les pueda venir mejor tras las ocho caras nuevas de este mercad: "Estamos completísimos, tenemos dos jugadores por puesto. Se ha hecho un buen trabajo y ahora hay que reflejarlo en el campo. Las evaluaciones se hacen en mayo. Es una plantilla diferente porque se han ido ocho jugadores y han llegado otros tantos. Estamos intentando encontrar el punto para sacar el mejor rendimiento posible. Llevamos tres encuentros y varios han entrenado poco con nosotros. Hay que meterlos en ritmo de fútbol y eso es jugando partidos".

El entrenador del Mallorca ha explicado los motivos de la salida de Pere Joan como cedido al Sestao y la llegada de Pichu Cuéllar al equipo."Difícilmente me meto en nombres propios, yo sí que digo necesidades del equipo. Leo Román se fue a buscar minutos porque ya estaba con muchas ganas de jugar. Pere Joan, el tercer portero, y Quevedo son jóvenes que les falta jugar. El salto a Primera es muy grande y lo vi cuando tuvimos a Rajkvic tocado por un gesto en el gimnasio. Ahí me dí cuenta de que faltaba algo por si le pasaba algo a Greif. Le dije a la directiva que buscar a alguien con experiencia, sin decir nombres, que viniera con el rol de tercer portero", ha explicado.

Cuestionado acerca del sistema de cinco defensas, Aguirre ha dejado entrever que comenzar con una línea de cuatro es una posibilidad cada vez más real. "Hemos entrenado línea de cuatro y de cinco. Creo que es un paso adelante que podemos dar esta temporada, jugar con cuatro y poner alguien más en el centro del campo. Es una alternativa que estamos tratando de cazar", ha analizado.

Sobre el partido ante el Athletic, Aguirre espera que el equipo deje buenas sensaciones tras un inicio en el que solo se ha sumado un punto de nueve posibles. "Sería muy fácil excusarme en la fortuna o el árbitro. Me ha faltado encontrar la posición de cada jugador, de los nuevos, las distancias, las alturas, entrenamientos… No es culpa de nadie, es lo que es. En Las Palmas jugamos bien, pero sin más. Jugamos mal contra el Villarreal y en Granada dimos un paso más. ¿Qué sucede? Que perdimos y eso hace que parezca que no vamos por el camino correcto. 1 de 9, estamos en descenso, saltan las alarmas… Creo que vamos por el camino correcto. Lo antes posible hay que meterse en vereda para ser un equipo reconocible", ha destacado.

"Sería importante dejar buenas sensaciones, y si además de eso ganamos pues mejor. Viene un parón y vamos a estar muchos días sin jugar", ha añadido.

Por otro lado, ha reiterado su confianza en Muriqi como primer lanzador de penaltis del equipo. "Hablé con él, seguirá tirándolos. Es nuestro referente ofensivo. Había que hablar con él y le vi bien. Ese día, en Granada, vino la pausa y le dije que si había otro penalti lo tiraba él. Es un tío fuerte", ha concluido.