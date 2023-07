Real Mallorca: El pasaporte jamaicano encarece a Cyle Larin

El Real Mallorca ha subido a 7 millones de euros su apuesta por el delantero canadiense del Real Valladolid Cyle Larin. La dirección deportiva de la entidad bermellona es consciente de que los goles, en Primera División, se venden caros y que el conjunto pucelano no va a dar su brazo a torcer en la operación de la venta de su delantero estrella. Es más, a día de hoy el futbolista de 28 años se encuentra en Jamaica tramitando el pasaporte para conseguir su doble nacionalidad y dejar, de esta manera, de ser futbolista extracomunitario en Europa (por el llamado convenio Cotonou), una circunstancia que encarece la operación.

Mientras que el Mallorca no está dispuesto a pagar más de 7 millones por Larin, el Valladolid no se plantea venderlo por menos de 8, entrando en un tira y afloja entre ambos clubes en el que el futbolista tiene mucho que decir, ya que su prioridad es seguir, la temporada que viene, militando en LaLiga.

Sin novedades en el ‘caso Darder’

Ayer el director deportivo del Espanyol, Fran Garagarza, señaló que el centrocampista de Artà Sergi Darder es uno de los «activos más importantes» del club catalán y reconoció a los medios de comunicación que, hasta la fecha, no han recibido «ninguna oferta» que les convenza.

«Algún movimiento ha habido pero hemos decidido, incluso el propio jugador, que no es viable, que no es serio. Sergi es un jugador con un valor importante, quedan más de treinta días para que se cierre el mercado y no sabemos lo que puede pasar, pero lo que pase va a tener que ser algo de un nivel muy alto para todos. Y hasta ahora ha habido cosas que no eran buenas para todos, aunque pudieran serlas para él», apuntaba Garagarza.