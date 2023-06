La Primera División que viene

El ascenso del Alavés de Luis García Plaza, Salva Sevilla y Aleksandar Sedlar selló los veinte participantes de la Primera División 2023/24. El Real Mallorca, que cumplirá su tercera temporada seguida en la máxima categoría, vuelve a comenzar otro curso con la etiqueta de luchar por la permanencia, aunque al igual que este año, el objetivo es lograrlo con holgura y seguir asentando el proyecto.

No ha cambiado excesivamente el panorama de una temporada a otra. La potencia, tanto deportivo como económica, de los equipos situados en la parte alta sigue siendo muy significativa, provocando casi dos grupos de equipos en una misma Liga. Con un mercado de fichajes que continúa paralizado, no será hasta mediados de julio o principios de agosto cuando se podrá comenzar a vislumbrar con mayor exactitud qué equipos han dado un paso adelante y cuáles no.

El Mallorca, uno de los clubes que se espera se muestre ambicioso en el mercado de fichajes aprovechando la esperada venta de Kang In Lee, parte desde un inicio en ese grupo de conjuntos que tienen como primer objetivo conseguir la permanencia. Hacen falta más temporadas seguidas y una plantilla con mayor potencial para poder aspirar desde un inicio a metas más ambiciosas.

Junto al club bermellón, como cada curso, parten en el vagón de cola los tres recién ascendidos. Granada, Las Palmas y Alavés, por su condición de exequipos de Segunda, tienen como máxima mantenerse en Primera, algo complicado por los bajos presupuestos que se manejan tras el ascenso. Cádiz, Almería (con Vicente Moreno en el banquillo) y Getafe se encuentran en la misma condición que el Mallorca, siendo equipos que buscarán no sufrir tantas penurias como este curso pasado y no tener que esperar a la última jornada para sellar su salvación.

En la zona intermedia, cada vez más abultada, hay pelea por ser aspirante al puesto de Conference League y la Europa League. El Girona, con Míchel al Mando, se ha quedado a solo un paso de ser equipo europeo el próximo curso. Celta, por potencial y plantilla, también debería estar en esta zona, aunque sus últimas temporadas apuntan a lo contrario.

Osasuna, todavía pendiente de una posible sanción que le podría dejar fuera de Europa, y Athletic, buscarán repetir sus últimos resultados. Falta por ver qué ocurrirá con el Rayo Vallecano tras la marcha de Andoni Iraola a la Premier League. Otro equipo sobre el que se levantan muchas dudas es el Valencia. Este curso ha coqueteado media temporada con el descenso. Los problemas económicos del club y una plantilla muy joven pueden hacer que vuelvan a sufrir otro año, aunque por historia están llamados a ocupar posiciones más altas en la tabla.

Pelea por un puesto de Liga de Campeones

Un paso por delante de todos ellos se encuentran Sevilla, Betis, Real Sociedad y Villarreal. Los cuatro disputarán competición europea este curso y su intención es conseguir una plaza para la Liga de Campeones, ya que las otras tres tienen dueños fijos.

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que acabó la temporada como un tiro, querrá molestar a los gigantes de la categoría que siempre están al frente de la categoría.

En el Real Madrid, falta por ver si acusará las bajas de jugadores importantes como Benzema o el mallorquín Marco Asensio. Hasta el momento se han reforzado con Bellingham a cambio de más de cien millones. Y el Barcelona, reciente campeón y que disputará sus partidos como local en el estadio de Montjuïc por las obras en el Camp Nou, querrá reeditar su título en una temporada en que la buscará mejorar su papel en la Liga de Campeones.

En menos de dos meses comenzará una Liga que volverá a estar muy igualada al igual que la anterior. Y en la que el Mallorca querrá seguir en ella al finalizar el curso.