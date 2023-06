Josep Gayà (Manacor, 2000) seguirá vistiendo la camiseta del Real Mallorca, como mínimo, hasta junio de 2026. Club y jugador han firmado el acuerdo de renovación para que el jugador mallorquín siga defendiendo los colores bermellones. El jugador se ha mostrado muy feliz: “Estoy muy contento. Es el equipo de mi tierra, de toda la vida. Ahora intentaremos darlo todo en el campo otra vez para seguir sumando”.

Esta campaña ha participado en tres partidos con el primer equipo: en octavos de final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad; y de Liga contra el Valencia y el Barcelona.

El futbolista también ha puesto en valor lo mucho que ha aprendido a lo largo de estos meses. “Yo he aprendido muchísimo tanto del míster como de los compañeros, y también de los partidos que he podido ver cuando he ido convocado con ellos. Solo de mirar y estar atento, ya se aprende una barbaridad y cuando lo aplicas en la práctica es cuando definitivamente das el paso que te lleva a crecer y a conseguir tus objetivos”, ha señalado el jugador.

Por otro lado, ha hecho balance de su paso por el club al que llegó con 16 años: “Yo llegué aquí con 16 años. Con 17 tuve una lesión bastante grave de cruzado de la que me costó mucho reponer fuerzas para seguir adelante, pero lo conseguí. Con mucho trabajo y esfuerzo he conseguido este contrato que para mí es un sueño cumplido”.