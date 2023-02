Cartulina Morada: Sarver pierde enteros (y amigos)

Esto es información: Andy Kohlberg está molesto con el que, por lo menos hasta ahora, era su amigo Robert Sarver porque no ha contado con él para cerrar la venta de las acciones de los Phoenix Suns. Le ha dejado tirado cuando claramente siempre se posicionó a su lado y le defendió pese a las numerosas acusaciones que versaban sobre su figura y que finalmente se demostraron. Esto es opinión: No me extrañaría nada que dicha situación pase factura a un Real Mallorca en el que en los últimos meses la figura de Sarver cada vez se ha ido alejando más de la institución. El pasado viernes, sin ir más lejos, Aguirre se encargó de corroborar lo que todos intuíamos, pero el club callaba. «El propietario es Kohlberg, él es el dueño y él es con el que me entiendo», indicó en rueda de prensa un técnico mexicano a quien el jefe de prensa de la entidad tuvo que aclararle que el Mallorca no es solo de Kohlberg aunque eso sea lo que parece. En cuestión de año y medio Sarver ha pasado de ser el propietario del club a tan siquiera conocer a su entrenador, año y medio que coincide, curiosamente, con las acusaciones de ESPN contra el banquero de Arizona, denuncias a las que no había que darle importancia porque «no iban a afectar para nada al Mallorca». Pues qué quieren que les diga, me da la sensación de que Sarver, desde entonces, tiene pie y medio fuera y nadie en la entidad bermellona está muy preocupado de que así sea.

Otro derrota del Baleares: ¿Ha llegado el momento de mirar ya hacia el palco del Estadi? Con seis partidos al frente del equipo es momento de valorar el papel de Onésimo Sánchez en el Atlético Baleares. El técnico vallisoletano ha demostrando que no es la solución para este equipo, pero evidentemente tampoco es el problema. La temporada del conjunto blanquiazul es sonrojante y, si nada cambia, mucho me temo que el final puede ser catastrófico. Se han intentado buscar soluciones cambiando al entrenador, el sistema y gran parte del plantel, pero los problemas siguen siendo evidentes. En este punto, la afición del Atlético Baleares tiene dos opciones, mostrar su descontento a la propiedad y señalar a las dos únicas piezas en las que no se han probado recambio o seguir callando, como lo hicieron ayer en el estadio, tras un nuevo esperpento de su equipo. Tanta desidia, comprensión y falta de ambición me sorprenden, la verdad. Otra tanda de penaltis: El Palma Futsal vuelve a tropezar una vez más con la misma piedra El Palma Futsal, una vez más y repitiéndose en la historia de siempre, cayó eliminado de la Copa de España en la tanda de penaltis. El conjunto mallorquín, que lleva ya demasiados años haciendo las cosas bastante bien, sigue sin sumar un solo trofeo a sus vitrinas, aunque no me extrañaría nada que todos estos años que el deporte lleva negándole un gran momento al club y a su afición se lo devuelva el próximo 7 de mayo en el Palma Arena, escenario en el que la UEFA finalmente celebrará la final de la Champions de fútbol sala. Sería cerrar una historia redonda en un pabellón en el que hace más de una década arrancó todo.