Dos puntos de los últimos 15 en juego es un bagaje pésimo. Horrendo para un equipo que aspira al ascenso, odioso para uno que quiere vivir una temporada plácida en mitad de la tabla y muy malo para un conjunto que está obligado a salir de la zona de descenso. Cuando no son los nervios es la precipitación y cuando no, el terreno de juego. Si ninguna de esas cuela, siempre se puede tirar de las numerosas bajas. La cuestión es buscar excusas para justificar la sonrojante temporada que está firmando el Atlético Baleares, quien este mediodía volvió a hincar la rodilla, esta vez ante su gente, frente al Cornellà (2-3).

El conjunto blanquiazul, que desde el minuto 16 se situó por debajo en el marcador y solo consiguió recortar distancias con el paso de los minutos, ocupa la décimo séptima posición de la tabla. Onésimo ha demostrado en los seis partidos que lleva al frente del equipo que no es la solución, pero tampoco el problema. Los motivos están enquistados y vienen de tiempo atrás.

El Atlético Baleares se veía las caras este mediodía ante un Cornellà salpicado por viejos conocidos y cuyo recuerdo despertó diferentes sensaciones en las gradas blanquiazules. Francesc Fullana regresaba a la que fue su casa y donde firmó una temperado, la 2019/20, que le catapultó a Segunda División.

También regresaba al feudo blanquiazul Kike López, cuya salida no fue tan amistosa y que despertó sensaciones encontradas. Además, como delantero centro del conjunto catalán, Gonzalo Riutort apostó por Álex López, quien hace ahora seis cursos fue uno de los autores de los tantos del triunfo del Real Mallorca frente al Baleares en el estadio de Son Moix.

El equipo de Onésimo Sánchez afrontaba el partido mermado por la bajas. Además de seguir sin poder contar con Pastrana, Forniés, Josep Jaume y Xisco Jiménez, para este encuentro el técnico vallisoletano tampoco pudo convocar a Hugo Rodríguez, con problemas físicos, y a Lucas Díaz y Damián Petocof, amonestados. El técnico del conjunto blanquiazul revolucionó su once con la gran novedad de Carlos Julio en el lateral y la presencia de David Navarro, Víctor Narro, Dani Nieto y Lucas de Vega.

No arrancó mal el encuentro el conjunto blanquiazul, sin embargo el guion de siempre no tardó mucho en reproducirse. En el minuto 16 Nahuel Arroyo adelantó a los suyos después de una gravísimo falta de entendimiento entre los centrales del Baleares y su portero (0-1). René Román confió en exceso en Olaortua y Navarro, quienes evidenciaron gran indecisión. En este trajín de despistes, el extremo del Cornellà aprovechó su posición para poner el primero en el luminoso en un mano a mano que le ganó al meta gaditano.

El equipo de Onésimo se veía obligado, una vez más, a remar en una primera parte en la que el Cornellà fue ganando presencia sobre el verde y en la que el conjunto blanquiazul apenas pudo acercarse con peligro a la portería defendida por Lucas Anacker. No había hecho sino arrancar el segundo periodo, cuando el equipo visitante ponía el segundo. Una gran jugada, otra vez, de Nahuel, desembocaba en un centro raso que aprovechaba Mamor, que acababa de saltar al verde, para volver a batir a René y provocar el enfado y la desesperación de las gradas.

El Baleares encendió el fuego y, como en tantas otras ocasiones, buscó la remontada con más desesperación que acierto. Gozó de una gran oportunidad Víctor Narro, que mandó un balón por encima del larguero desde la frontal del área, y recortó distancias Bilal, quien se estrenaba como goleador del conjunto mallorquín, tras un buen centro de Marc Baró (min. 60).

El equipo blanquiazul lo siguió intentando, había tiempo para dar una alegría a su afición, pero cuando mejor estaba haciendo las cosas, llegó el tanto de Francesc Fullana y acabó con cualquier esperanza. El futbolista mallorquín, tras asistencia de Marmo, elevó el balón por encima de René, quien no pudo evitar el tercero de los catalanes. No celebró el gol el excapitán blanquiazul (min. 70). Dioni volvió a recortar distancias en el 80, tanto que tan solo avivó las esperanzas. La tercera derrota de la era Onésimo deja muy tocado a un equipo que no consigue, una semana más, salir de la zona baja de la tabla.

Ficha técnica:

Atlético Baleares: René; Kevin Sibille (Bilal, min. 51), Olaortua, David Navarro, Carlos Julio (Laure, min, 56); Tropi (Toni Ramon, min. 77) , Lucas de Vega (Cordero, min. 56), Dani Nieto (Miguelete, min. 77), Marc Baró; Víctor Narro y Dioni.

Cornellà: Lucas Anacker; Gerard Martín, Andreu, Tavares (Ruben Enri, min. 73) Alfred Planas (Kike López, min. 73), Isaac Nana, Carlos, Redru, Fullana (Folch, min. 88), Álex López (Mamor, min. 46) y Nahuel (Gil Muntadas, min 64).

Goles: 0-1: Nahuel Arrollo (min. 16). 0-2: Mamor (min. 50). 1-2: Bilal (min. 60). 1-3: Francesc Fullana (min. 70). 2-3: Doni (min. 80).

Árbitro: Orellana Cid.

Tarjetas amarillas: Carlos Blanco (min. 44),

Tarjetas rojas: No hubo.