Real Mallorca-Real Madrid: Sin miedo al campeón

Al Barcelona le hizo sufrir de lo lindo (0-1). Al Atlético de Madrid le dio de su propia medicina (1-0). ¿Por qué no hacerlo ante el Real Madrid? El Mallorca, un dolor de muelas para los grandes en Son Moix esta temporada, sueña con repetir la hazaña de 2019 –en la que venció gracias a un gol de Lago Junior– y tumbar al todopoderoso campeón de Europa este mediodía (14 horas/Movistar). La inagotable polémica Raíllo-Vinicius ha devorado la previa de un encuentro que sirve para dar inicio a una segunda vuelta en la que los bermellones quieren continuar con el buen trabajo realizado en la primera.

Jugar contra el Real Madrid, al igual que ante el Barcelona, nunca es un partido más. Da igual que lleguen en mejor o peor estado de forma o que sus estrellas descansen o jueguen. Es tal su envergadura que todo detalle pasa a ser fundamental. Son Moix, que ha promediado unos 14.000 aficionados de media este curso, se llenará para ver el duelo. Los precios de las entradas, más asequibles que otros años, y el buen tiempo que se espera haga en el feudo bermellón animará a la afición para acudir al choque, por lo que con casi toda seguridad registrará la mejor entrada de la temporada.

Javier Aguirre ha vivido en multitud de ocasiones un encuentro de estas características. El mexicano, perro viejo, sabe que las probabilidades de sumar para su equipos son escasas, pero este Mallorca si algo tiene es que es difícil de batir. No tendrá a Copete en el once, sancionado, pero sí al resto de su once de gala.

Nastasic ocupará el perfil izquierdo del centro de la defensa. En la medular, todo hace indicar que Baba, suplente en Cádiz, recupere su lugar junto a Galarreta y Dani Rodríguez, con Morlanes en el banquillo esperando su oportunidad para debutar. Arriba, un Muriqi «más liberado y menos ansioso», según Aguirre, y Kang in Lee, deberán buscarse la vida en un partido en el que las ocasiones serán más bien escasas.

Enfrente un Real Madrid temible y en claro crecimiento, pero no tanto tras la confirmada ausencia de Karim Benzema, baja por lesión, al igual que Eder Militao. Sin llegar a los 72 horas de descanso tras jugar en casa ante el Valencia (2-0) y con el Mundialito de Clubes a la vuelta de la esquina, Ancelotti rotará, pero presentará un once lleno de calidad y talento en cada posición del campo.

Rodrygo o Asensio, la opción B

Alaba, fuera varias semanas por lesión, tiene muchos números de regresar al once ocupando el lateral izquierdo. En el centro del campo, donde Ancelotti aprovecha para ir dando el relevo generacional a Kroos y Modric, también jugará Tchouaméni. Arriba, sin la presencia de Benzema, Rodrygo e incluso Marco Asensio se posicionan para ocupar la posición de nueve. Vinicius, protagonista para lo bueno y para lo malo en el conjunto merengue, es su gran arma ofensiva. El Mallorca, a por una gran sorpresa.