Javier Aguirre no tiene que inventar la pólvora para vencer al Real Madrid. El entrenador del Real Mallorca sabe de la dificultad de derrotar a los de Ancelotti, aunque reconoce tener buenas sensaciones de cara al partido de este domingo en Son Moix. "Al Madrid es difícil meterle mano, porque cuando piensas que lo tienes dominado tiene un talento y transición ofensivas brutales. Son muy verticales. El plan de juego será estar atento a las vigilancias, porque siempre dejan a alguien descolgado. No puedes desconcentrarte ni un segundo porque cualquiera te la lía", ha apuntado en la sala de prensa de Son Bibiloni.

"Es de los partidos más fáciles en el aspecto anímico. Los futbolistas saben que jugar contra el Real Madrid son oportunidades únicas en tu vida. Es verdad que venimos de una derrota, tenemos que resarcirnos, no perder más ventaja de la que tenemos con las posiciones de descenso. El equipo tiene que dar la cara", ha añadido.

Cuestionado acerca de la pobre imagen ofrecida en Cádiz, el preparador bermellón cree que el equipo ya ha asumido el mal partido y está preparado. "Después del varapalo de Cádiz reflexionamos y vimos que hicimos mal, espero que no se repita. El Madrid, de local o visitante, siempre es favorito y seguramente sufriremos, pero tengo buenas sensaciones", ha insistido.

Se ha pronunciado Aguirre sobre las importantes bajas de Benzema y Militao para el encuentro, ambos lesionados: "No debe ser anecdótico. Benzema el año pasado fue Balón de Oro. Está rompiendo registros goleadores en el Real Madrid. Es capitán y un baluarte. No me alegro porque se lesione la gente porque somos compañeros de trabajo. Son dos jugadores importantes, aunque jugarán con once cracks de nivel mundial".

En un encuentro que se ha caldeado durante toda la semana por los piques del pasado entre Raíllo, Maffeo y Vinicius, avivado esta semana antes del duelo en Son Moix, el técnico del Mallorca ha defendido a su central. "Raíllo está bien, no hemos tocado el tema. Lleva mucho tiempo en esto y sabe cuándo decir las cosas y cómo decirlas. Sería incapaz de decirle a un jugador qué decir. Les he comentado cuando hay alguna decisión arbitral que nos perjudica que no usen las redes sociales, siempre como sugerencia. Es muy fácil descargar ahí tu ira", ha puntualizado.

Otro de los nombres es el de Vedat Muriqi. El kosovar, que mañana cumple un año de su llegada al club, no ha visto puerta en Liga desde el regreso tras el Mundial. "Hablé con él porque le veía ansioso. Eso suele suceder a los delanteros, que pasan por buenas y malas rachas. No sé si le he quitado ansiedad, pero le he visto distinto tras la charla. Le he manifestado mi confianza plena, él es consciente de la importancia que tiene en el equipo. En los últimos 2-3 partidos estaba distinto, no tan despierto en el campo", ha destacado.

En cuanto a la oferta de renovación que le ha presentado el Mallorca, Aguirre ha preferido echar balones fuera. "Yo dije que no sabía nada. Seguramente habló con mi representante. No he podido localizarle, seguramente está en México. Dije que me importaba poco o nada. No es momento ahora, estamos en febrero y estoy muy tranquilo con mi equipo", ha concluido.