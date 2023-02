Si quedaba alguna duda sobre el futuro de Íñigo Ruiz de Galarreta en el Real Mallorca, Javier Aguirre se ha encargado de disiparla. El técnico mexicano, cuestionado por el mercado de fichajes, se ha referido a la situación del centrocampista vasco. "Manu Morlanes fue una apuesta de la institución de cara al futuro. Un jugador joven y con calidad. Todos sabemos que Íñigo Ruiz de Galarreta seguramente abandonará el equipo a final de temporada. Ojalá me equivoque, pero está el equipo planificando el futuro", ha reconocido.

"Ojalá se quede con nosotros, pero de momento todo indica que no ha aceptado las condiciones. Está muy tranquilo así como el año pasado Brian Oliván", ha matizado más adelante. Cabe recordar que el lateral catalán, pieza fundamental en la permanencia la temporada pasada, finalmente no renovó y se marchó libre al Espanyol.

La importancia de Galarreta en este Mallorca es fundamental. El centrocampista se hace notar cuando no está y por sus botas pasa la mayor parte del fútbol de los bermellones. El jugador, de 30 años, cuenta con una propuesta en firme del Athletic de Bilbao y por el momento no ha respondido a la oferta de renovación ofrecida por el club. "La situación de Gala es que a día de hoy no está renovado. Estamos muy contentos con él y no lo damos por perdido. Tiene una propuesta sobre la mesa y ya veremos si se le hace otra", explicó este jueves Pablo Ortells, director de Fútbol de la entidad.

Aritz Aduriz, que forma parte de la secretaría técnica del Mallorca, ya reconoció semanas atrás que era "lógico" que el Athletic se interesara por un futbolista como Galarreta.

Sobre el resto del mercado, el técnico del Mallorca se mostró satisfecho por la labor realizada por la dirección deportiva. "Dos jugadores pidieron salir (Russo y Cufré). Iban a mejorar económicamente y sentían que iban a tener más minutos. Acudimos al mercado a buscar futbolistas del mismo perfil y peso económico dentro del presupuesto", ha apuntado.

"Estoy contento. Los 3-4 jugadores que fueron inquietados por sus representantes se quedaron tranquilos, hablé con todos ellos y están metidos", ha zanjado.