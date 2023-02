Real Mallorca - Real Madrid, saltan chispas

Saltan chispas. Nunca es un partido cualquiera para el mallorquinismo, pero ahora todavía con más motivo. El encuentro ante el Real Madrid está fijado para este domingo a las 14 horas, pero ya se ha empezado a jugar mucho antes. Está por ver lo que sucederá sobre el césped de Son Moix, pero la tensión y el morbo están asegurados, tanto en el campo como en las gradas. Y todo con Vinicius como gran protagonista después de lo que sucedió en el encuentro de la primera vuelta, disputado en el Bernabéu (4-1), en el que los piques de una de las grandes estrellas de los blancos con varios jugadores bermellones elevó las pulsaciones. Cinco meses después, todavía colea este asunto, pero mejor ir por partes.

La figura de Antonio Raíllo volvió esta semana a escena con unas declaraciones del periodista de ‘EsRadio’ Federico Jiménez Losantos, tildando de «siniestro» al capitán y arremetiendo contra el juego del Mallorca: «Nosotros lo que queremos ver es un Madrid-Barça. O sea, en el Mallorca-Real Madrid, para que cosan a patadas a Vinicius, el Raíllo ese siniestro... Pues no, eso no me interesa verlo. Si quieren dar coces que se vayan a la cuadra».

El CEO de Negocio del Mallorca, Alfonso Díaz, prefirió tirar balones fuera cuando el jueves fue preguntado por ello. «Cualquier forma de descalificación está fuera de lugar y creo que, con esas palabras, se describe por sí solo. En este caso hablo de nuestro capitán y no voy a entrar porque no merece ni la pena», reflexionó.

Y todo viene porque en el duelo del 10 de septiembre el cordobés y el brasileño tuvieron un enfrentamiento tras el gol del extremo que llegó a implicar al técnico Javier Aguirre. Según captaron las cámaras de ‘El Día Después’ de Movistar Plus+’, el atacante le confesó a su compañero Nacho que el mexicano había dicho a uno de sus pupilos «pégale, pégale». Lo que es seguro es que los jugadores del Mallorca se mostraron especialmente molestos con la actitud altiva del mundialista, que no paraba de hablar con sus rivales.

Sin embargo, el asunto no quedó ahí, ni mucho menos. Las palabras que Raíllo le dedicó en una entrevista concedida a DIARIO de MALLORCA tiraron gasolina al fuego: «Vinicius comete muchas faltas de respeto dentro del campo, que baile, pero que no insulte. Que no menosprecie a los compañeros de profesión. Luego, cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo». Unas palabras que dieron la vuelta al mundo y que tuvieron especial impacto en Brasil. Incluso Neymar salió en defensa de su compatriota en la cuenta de instagram de ‘TNT Sports’, que había reproducido la entrevista de este diario con el andaluz, faltándole al respeto. «¿Quién es Raíllo???», se atrevió a escribir.

Está claro que el madridista no cae bien en el vestuario de Son Bibiloni. Maffeo, el 25 de enero, no lo disimuló. El lateral también tuvo un enfrentamiento con su adversario en el partido de la pasada temporada en Palma (0-3) después de hacerle una dura entrada. «Igual no es que todos le tengamos manía a Vinicius, igual es que hay algo. Yo no tengo nada en contra de Vinicius, me parece un jugador extraordinario, pero cuando vas caliente, y te estás jugando bajar a Segunda, te dice que vas a bajar, pues pica, pica dentro y al final somos personas», dijo en la ‘Cadena Cope’ visiblemente molesto sin mencionar que, tras ese duelo, también se picaron con mensajes en instagram.

Raíllo tampoco se volvió a morder la lengua el miércoles en ‘Dazn’. «Si el día de mañana yo tengo que ponerle de ejemplo a mi hijo a algún jugador, pondré a Modric o Benzema, pero nunca le pondré a él», aseguró. Estas palabras han tenido mucha repercusión en los medios de comunicación editados en la capital y hay un sector del madridismo que se lo ha tomado como una falta de respeto hacia el sudamericano. A ver cómo manejan los nervios unos y otros dentro del campo, pero está claro que en las gradas también se jugará otro partido que se presume apasionante con Vinicius y la defensa del Mallorca como protagonistas.