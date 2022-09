Raíllo: "Veo al Mallorca y digo: ‘madre mía, qué aburrimiento’, pero lo que importa son los puntos"

Ocho puntos de dieciocho posibles y en una zona tranquila de la tabla. ¿Cómo los valora?

Diría que de forma positiva porque creo que el equipo ha competido bien, incluso pudo sacar más puntos si el día del Girona no lo estropeamos en esa última jugada e incluso el día del Madrid plantamos cara. Si hubiéramos aprovechado la de Antonio Sánchez, que el equipo estuvo a punto de meter el 1-2, se lo hubiéramos puesto más difícil todavía. Hay que seguir en esta misma línea, el equipo está jugando bien y, cuando los resultados llegan, crees en lo que haces.

Solo han encajado en tres de los seis partidos y, a excepción del Madrid, solo de penalti. ¿Esto qué significa?

Pues que todo el equipo defiende y se siente a gusto detrás de la pelota. Incluso a veces le damos el balón al rival porque nos gusta defender y nos sentimos cómodos y ahí aprovechamos para salir a la contra. Esto depende de todos y lo hacemos de manera positiva.

¿El equipo está más arropado con una defensa de cinco?

No sé decirte porque tampoco hemos jugado con defensa de cuatro para saber si estamos más arropados. Lo que está claro es que está funcionando. En el fútbol actual muchos equipos se están transformando hacia la defensa de cinco porque prefieren atacar los espacios hacia adelante y no tenerlos a tu espalda a la hora de defender.

¿A usted le cambia mucho?

Me siento cómodo en ambas, aunque te diría que incluso más en la de cinco porque hay días que tengo menos trabajo y estoy más liberado al ser el central del medio. Ahí estás más pendiente de las coberturas, de la segunda jugada de los otros dos centrales y puedes corregir a los compañeros también.

¿Le ha sorprendido el rendimiento de Copete en su debut en Primera?

No me sorprende lo bien que juega porque ya desde el primer día vi que era un chaval que quiere aprender, que tiene unas condiciones muy buenas, que escucha y se deja apoyar de la gente más veterana como yo, o Valjent o los demás compañeros y entrenadores. Esta actitud abierta al aprendizaje hace que dé este rendimiento.

Desde fuera llamó la atención que Nastasic le quitara el puesto en el Bernabéu.

Lo sabíamos porque vimos el trabajo durante la semana. Yo como capitán hablé con Copete porque dio la casualidad de que a mí me pasó lo mismo el año que debuté en Primera con el Espanyol. Había jugado los primeros partidos y llega el Madrid y te quitan, no entendía el motivo. Luego cuando te haces mayor te das cuenta de que ese entrenador, sin darte cuenta, te está arropando. Es muy bonito jugar contra el Madrid en el Bernabéu, pero lo más probable es perder y al no tener ese poso en Primera, te puede mermar cualquier fallo. Creo que el míster lo miró desde el lado de veterano y prefirió reservarlo porque las críticas, si algo va mal, no vayan hacia él.

¿Y Nastasic?

Ha rendido bien. Es una lástima que se lesionara, pero el día del Madrid estuvo bien. Parece que no, pero la competencia hace que mejores.

Rajkovic ha caído de pie.

Es que es un tío de puta madre, es muy buena persona y un gran futbolista. Está todo el día de bromas, solo aprende palabrotas... Es el típico jugador que, quizá en otras condiciones, al Mallorca le hubiera costado mucho tenerlo. Viene de una temporada mala a un club nuevo y eso le ha cambiado un poco la mentalidad, se ha alejado de la desconfianza en sí mismo que podría tener en Francia. No es que esté dando un rendimiento alto, es que es el que tiene porque es muy bueno. Te da una sensación de tranquilidad muy grande.

¿Cree que esta temporada tienen mejor equipo para sufrir menos?

En Primera División siempre se sufre. Hay dos Ligas diferentes, de los ocho primeros que pelean por ver quién acaba primero, en Champions o Liga Europa, y luego los otros doce, que cualquiera puede caer en los tres últimos. Por ejemplo, el año pasado cayeron equipos que llevaban años como el Granada, Levante y Alavés y los recién ascendidos nos mantuvimos, pero la realidad es que estaba todo muy igualado. Pero también pienso que el equipo ahora se conoce mucho más, tiene muchos partidos juntos y tiene que ser más solvente en este sentido. Por eso creo que este año debemos sufrir bastante menos que el pasado.

¿Se esperaba más fichajes?

No tiene porqué. No por firmar más vas a rendir mucho mejor, todo lo contrario. Quizá fichas a doce y no encuentras ese grupo humano que necesitas para que los jugadores rindan. El club ha firmado lo que ha considerado oportuno dentro de su mercado y ha habido cosas en las que hemos mejorado. Hay que ir poco a poco para mantenerse y que el club vaya creciendo para ser más ambicioso y firmar jugadores de más talento.

Parece que esta temporada se sacarán muchos puntos como visitante siendo tan incómodos para el rival.

Tanto dentro como fuera sé que no es un fútbol muy vistoso, yo veo mis propios partidos repetidos del Mallorca y digo ‘madre mía, qué aburrimiento’... (ríe), es poco vistoso, decir eso es lo correcto, pero al final lo que cuenta son los puntos y cuando termine la temporada estar en Primera. La gente no se acuerda de si ganamos en Vallecas jugando mejor o peor, se acuerda que los tres puntos vinieron hacia aquí.

¿Cómo es Javier Aguirre?

La gente se sorprendería porque es un tipo muy campechano, muy dicharachero, hace muchas bromas, está todo el día hablando y es muy buena persona. Como entrenador ya se ha demostrado porque ha hecho mucha carrera en España, con grandes resultados en muy buenos equipos. Solo hay que mirar sus estadísticas.

Da la impresión que Pol Lorente tiene mucha influencia.

Tanto Pol como Toni Amor tienen influencia en el sentido positivo. Los futbolistas y los entrenadores no evolucionan tan rápido como el fútbol y entonces las nuevas generaciones traen ideas nuevas y diferentes que se acoplan a las antiguas y eso puede hacer que sea mucho mejor. Y tanto Toni como Pol tienen eso, ese gen nuevo, algo diferente por la evolución del propio fútbol. Y con la experiencia de Aguirre, que es de la vieja escuela, de ser aguerrido, de pelear por todo, que es lo que me gusta a mí, se junta todo. El equipo tiene muchas armas en ese aspecto.

¿Se nota que Toni Amor es tan mallorquinista?

Se nota que es mallorquinista, pero es superprofesional. Antes del sentimentalismo y el ‘hooligan’ que lleva dentro, va la profesionalidad.

Supongo que el adiós de Salva Sevilla y Reina le dolió en lo personal.

Sí, claro que me dolió porque no eran solo compañeros, eran amigos. Y eran importantes dentro del vestuario y con los que estaba mucho tiempo. Y, por cómo acabaron, por rendimiento individual, se hubieran merecido estar aquí un tiempo más. Pero eso no depende de mí, sino de los que dirigen el club, que miraban hacia el futuro y pensaban que había que cambiar la plantilla para aspirar a más.

Precisamente Salva se quejó del trato del club.

Él habrá vivido cosas personales, que es él el que lo sabe. Nosotros desde fuera no podemos opinar.

¿Qué representa Muriqi para ustedes?

Te voy a decir algo diferente porque lo de Muriqi puede ser un arma de doble filo. Por mucho apoyarse tanto en él, con los balones largos, peinadas o segundas jugadas, a lo mejor el equipo se puede olvidar un poco de jugar. Pero eso tenemos que utilizarlo como un recurso, no como una obligación constante. Si se llega a ese punto, por ejemplo cuando estamos ahogados, pues buscamos a Muriqi para que la retenga o que genere la segunda jugada, eso nos puede venir bien. Pero si Muriqi es capaz de fijar a los centrales, nosotros también debemos ser capaces de mantener la pelota, jugar y buscar un fútbol más combinativo. Y ese es el paso que estamos dando hacia adelante tanto en los entrenamientos como en los partidos. Muriqi es muy importante porque es nuestro delantero, pero para que él esté lo más cerca del área posible tenemos que generar esa rueda de pases dentro del campo para que lleguemos con balón en la banda y centrársela.

¿Ve a Maffeo para la selección española?

No lo sé, pregúntale a Luis Enrique. Está dando un rendimiento muy bueno y en España hay futbolistas muy buenos. Todavía debe mejorar, lo digo en el sentido positivo, tiene muy buenas virtudes y tiene que buscar la excelencia, que es lo que le puede llevar a la selección.

Kang In Lee está en un gran momento. ¿Le sorprende?

Por talento técnico individual puede ser de los mejores del equipo. El año pasado le vino mal el tema de Take porque eran dos jugadores muy parecidos, tenían las mismas virtudes y defensivamente aportaban menos que otros compañeros, por lo que no podían estar juntos. Le ha venido bien este año que solo haya un jugador con esas condiciones y, si sigue con este rendimiento, nos va a dar mucho porque tiene desparpajo, regate, velocidad y buen golpeo. Es un perfil superinteresante porque en el fútbol de hoy en día cada vez existen menos jugadores de ese tipo y son necesarios.

Lleva más de cien partidos con Valjent. ¿Se entienden con los ojos cerrados?

Hay veces que nos miramos y ya sabemos lo que pensamos el uno del otro. Y te digo que nos peleamos mucho dentro del campo, discutimos mucho, y al día siguiente nos estamos riendo de eso. Jugar tantos partidos juntos te da esa confianza, nos tratamos como si fuéramos hermanos, nos podemos decir de todo a la cara. Eso es bueno porque con esa conexión que tenemos creo que yo le mejoro a él y él a mí. Y eso hace que los dos vayamos creciendo de la mano.

Lo de Galarreta es un milagro.

No me sorprende. Hay cosas que no se ven en las recuperaciones. Todo es trabajo y se fue para Pamplona con un recuperador, que se lo pagó él mismo, y entrenaba mañana y tarde todos los días. Y ese sacrificio oculto hace que esté jugando ahora.

Luis Enrique se ha olvidado de usted.

Si llegara sería una alegría, aunque sé que es difícil.

Usted lleva desde 2016 en el Mallorca. Ya es el que más tiempo lleva y las ha visto de todos los colores. ¿Cuál es el mejor momento?

Ha habido muchos buenos y eso que en el fútbol normalmente hay más malos que buenos y yo aquí he vivido muchos buenos. Si me tengo que quedar con uno, todos diríamos lo mismo, el del ascenso contra el Dépor. Fue un partido y día histórico.

¿Y el más difícil?

La gente ya lo sabe. No solo el descenso a Segunda B sino lo que pasó con los aficionados en el primer entrenamiento ya en Segunda B. Se habían dicho muchas cosas que no eran ciertas y no entendía por qué decían esto.

Ahora la afición le quiere.

Es que con trabajo te acaban queriendo. Siempre he sido igual, todo lo que he tenido que decir ha sido a la cara y por mi trabajo no me pueden decir nada porque siempre he dado el máximo.

Tiene pareja e hijos mallorquines.

Pues sí, Mallorca es mi segunda casa, tirarte siete temporadas en un mismo club es muy difícil.

Ortells dijo que ya conversan para su renovación.

Se quedó en el aire el tema, es verdad que hablamos que nos sentaremos para renovar y dije que sí, que antes de escuchar lo de fuera escucharé al Mallorca.

¿Se ve todavía más años en el Mallorca?

Pues no lo sé porque no sabes lo que el fútbol te puede deparar. Está claro que he hablado con Pablo Ortells de esto y con otra gente. Yo lo que creo es que hay que crecer juntos de la mano, hay que ser ambiciosos y dar pasos hacia adelante y el club se tiene que ir haciendo más competitivo y firmar mejores jugadores. Yo soy ambicioso en ese aspecto y quiero que ellos lo sean. Si ellos lo hacen, quiero estar aquí de por vida, pero si ellos no tienen ese punto de vista o no tienen esa idea, pues ya lo pensaré. Las dos partes estamos en la misma línea y no creo que haya problemas.

¿Se nota en el césped la nueva grada?

Se ve diferente, aunque creo que hasta que no haya los dos fondos no se va a notar realmente el campo cerrado del todo. En los calentamientos ya lo notas cuando te pegan un grito en la oreja. Parece una tontería, pero los campos cerrados son siete u ocho puntos más al año y a nosotros, que no vamos sobrados, no nos irían mal.

Vinicius es un gran jugador. ¿También es un gran provocador? Se las tuvo con Maffeo y con usted.

Comete muchas faltas de respeto dentro del campo. Hay muy buenos jugadores dentro del Madrid y precisamente Vinicius también lo es, pero lo que les lleva también a ser tan buenos jugadores es el respeto hacia sus compañeros de profesión. Tiene el ejemplo en Kroos, Courtois o Benzema, que lo han ganado todo y mucho más que él y ellos nunca faltan al respeto a ningún compañero. Entiendo que pueda bailar, eso no nos afecta ni nos influye, pero que no hable, no insulte o nos quiera desprestigiar o faltar al respeto a otros compañeros de profesión. Él tiene un talento, un don que le ha tocado con una varita y lo tiene que aprovechar, pero que no falte. Y luego cuando ve eso de que le dicen provocador, que no utilice el comodín del racismo que, ya te digo yo, ningún compañero nuestro le insultó.

Y ahora viene el Barcelona con Lewandowski.

Será difícil. El Real Madrid, Barcelona y el Atlético juegan en otra Liga. Es muy difícil rascarles algo, pero lo haremos lo mejor posible y, si encima paramos a Lewandowski, pues mejor.

Usted que le ha tratado. ¿Le sorprende la sanción de un año de inhabilitación y multa de diez millones a Robert Sarver por parte de la NBA?

Pues me sorprende porque es un tipo supernormal y, de lo que pase allí no podemos hablar porque no tengo toda la información, pero, sin saber lo que ha pasado, voy a romper una lanza a su favor. Muchas veces en esta vida hay tanta envidia que hay cosas que pueden hacer mucho daño sin saber la realidad de todo.

¿En el vestuario han hablado del ‘caso Sarver’?

No solemos hablar de esto. Se puede comentar que ‘ha salido algo’, pero sin más. Yo no puedo evaluar a una persona de lo que haga fuera, yo puedo evaluar el trato que ha tenido conmigo. Pero si es cercano, educado y correcto, yo no puedo decir que es un maleducado.

Chris Paul, la estrella de los Suns, se atrevió a criticarle.

A lo mejor tuvieron algún tipo de rifirrafe en lo personal, es que son cosas que no sabemos. Con Sarver solo puedo decir que el trato conmigo ha sido correcto y educado.

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Pues ahora estar con los niños. Me voy al parque, al cine o a la playa cuando tengo libre.

Algún rincón de la isla que le guste.

Precisamente el otro día hablaba de esto con un amigo y te diría que el único sitio en el que viviría de por vida en Mallorca es en Palmanova. Me encanta. Me transmite tranquilidad, tiene una playa muy grande y la gente ni me conoce ni me dice nada. Es mi rinconcito.