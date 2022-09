El enfrentamiento que el pasado 10 de septiembre mantuvieron el capitán del Mallorca Antonio Raíllo y el brasileño Vinicius Jr, durante el partido de Liga disputado en el Santiago Bernabéu, no fue el único que protagonizó la emergente estrella del Real Madrid. De hecho, en un partido que no se desniveló hasta el minuto 71, precisamente en un gol marcado por el sudamericano, este se las tuvo con varios jugadores rojillos, e incluso con el entrenador.

El partido entre blancos y rojillos, pese a que ya hace veinte días que se disputó, ha vuelto al primer plano de la actualidad por las palabras que Raíllo dedicó a Vinicius en una entrevista concedida a Diario de Mallorca el pasado lunes: «Vinicius comete muchas faltas de respeto dentro del campo, que baile, pero que no insulte». Unas palabras que han dado la vuelta al mundo y que no se quedaron ahí: «Que no menosprecie a los compañeros de profesión. Luego, cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo», añadía el capitán del Mallorca.

En un somero análisis de lo que fue el partido, se aprecia que Vinicius se las tuvo con varios jugadores del Mallorca. Tras una falta de Valjent, el brasileño se levantó e hizo un gesto con los brazos abiertos hacia su afición con el objetivo de recibir su complicidad. Después de una falta de Maffeo, el jugador encargado de marcarle, Vinicius se picó y empezó a hacer caños a Kang y Battaglia, hasta que Galarreta le frenó con una falta.

El primer roce, y posiblemente el más importante, entre Raíllo y Vinicius se produjo en la primera parte cuando el mallorquinista recriminó al madridista que se dejara caer en el área. Raíllo, encendido, le empujó en presencia del árbitro, que le mostró tarjeta amarilla. La respuesta del brasileño fue hacerle un gesto de mofa que caldeó los ánimos aún más.

Vinicius no solo fue protagonista en las acciones que era objeto de falta, sino también en las que le cogía muy lejos de la jugada. Como por ejemplo cuando ayudó a levantarse a Kang tras ser derribado y recriminar al coreano que no le habían hecho nada. «Cuidado», le dijo Raíllo al extremo madridista, cogiéndole del cuello.

Estos dos jugadores volvieron a chocar tras un saque de esquina. Vinicius se pega a su rival y se tira, sabiendo que el mallorquinista tiene tarjeta amarilla.

Raíllo recriminó a Vinicius que se dejara caer en el área, le empujó y vio tarjeta ante la mofa del madridista

El sudamericano perdió la paciencia en una falta de Maffeo, para quien pidió al árbitro la segunda amarilla. En ese momento se dirige a Javier Aguirre, recordándole que le están cosiendo a patadas. Poco después Jaume Costa le pide que deje de protestar, pero tras una falta de Grenier a Camavinga vuelve a reclamar tarjeta, lo que provoca la ira de un Aguirre cada vez más molesto. En ese momento, Vinicius se dirige al mexicano acusándole de algo que ha escuchado y no le ha gustado. Es cuando su entrenador Ancelotti le dice que se dedique a jugar.

La temporada pasada

Vinicius, indiscutible para el italiano y clave en la gran temporada pasada del equipo, con los títulos de Liga y Liga de Campeones, afrontó el duelo ante el Mallorca con el partido de la temporada anterior disputado en Son Moix en el recuerdo. Al jugador del Real Madrid todavía le escocía la entrada que recibió de Maffeo el curso anterior y afrontó el duelo ante los rojillos extramotivado.

A Ancelotti no le gustó el comportamiento de su jugador, y en varias ocasiones le reclamó que se dedicara a jugar, como expresó en rueda de prensa: «Vinicius tiene mucha calidad, los rivales se cuidan mucho de él. Esto es el talento y su calidad, no debe cambiar nada. Me parece que respeta a los rivales, y si no lo hace tiene que hacerlo», señaló.