Mallorca-Real Madrid: Marco Asensio vuelve a casa a lo grande

El momento Marco Asensio ha llegado en la hora y lugar oportuno para el jugador. Tres días antes de que el Real Madrid se enfrente al Mallorca respondió a la confianza que le dio su entrenador, otorgándole la titularidad ante el Valencia y abriendo el marcador a los siete minutos de la segunda parte de un partido que se le empezaba a complicar. No fue un gol cualquiera, no solo por su importancia, sino por la calidad del mismo, con la inconfundible firma Marco Asensio, con un zurdazo desde fuera del área que hizo imposible la estirada de Mamardashvili.

El gol y su buen partido ante el equipo de Voro, que debutaba en sustitución de Genaro Gattuso, alivia su situación en el club. Tras un final de temporada decepcionante y un inicio de la actual en el que poco cambió, el futbolista mallorquín está aprovechando las oportunidades que le concede su técnico, menos de las que el de Calvià desearía. Asensio ha disputado únicamente 423 minutos en Liga esta temporada, repartidos en catorce partidos con solo cuatro titularidades, anotando dos goles. En Liga de Campeones ha participado en los seis partidos de la fase de grupos, con dos titularidades y dos goles.

Asesorado por Jorge Mendes, Marco Asensio ha repetido cada vez que le preguntan que su deseo es continuar en el Real Madrid. Desde el pasado 1 de enero es agente libre y puede fichar por el club que desee. Pero el 11 blanco espera una oferta de Florentino Pérez que le ha de satisfacer tanto desde el punto de vista económico como por el rol que pueda tener en el equipo. Sabe que en el Real Madrid va a tener complicado ser titular ya que Benzema, que pese a su enorme calidad no es eterno, y Vinicius son indiscutibles. Si Ancelotti se decanta por el 4-4-2, que es su preferencia, la figura del tercer delantero desaparece en favor de un cuarto centrocampista, Valverde, pieza clave para el técnico italiano. Y esa decisión le ha restado el protagonismo del que no hace tanto llegó a disfrutar.

El jugador de Calvià, de 27 años, acaba contrato en junio y se está ganando la renovación en el Real Madrid

Asensio, de 27 años, que la pasada temporada marcó al Mallorca en el Bernabéu tres de los seis goles de su equipo, que no celebró por respeto por su pasado mallorquinista -en su primer y único triplete-, se ha ganado la confianza de Ancelotti, que defiende su continuidad. Aquel día, recordado por el debut del canterano Gayà con el primer equipo del Mallorca, Asensio se puso las botas ante un equipo plagado de suplentes ya que el entonces técnico Luis García Plaza priorizó el partido de la siguiente jornada ante Osasuna, que acabó perdiendo 2-3, que el del Real Madrid.

Titular el domingo

Sería una sorpresa que este domingo, a partir de las 14 horas, no forme parte del once titular contra el Mallorca, que tendrá que estar muy pendiente de su zurda y su disparo desde el vértice del área. Largos meses apartado del equipo por la grave lesión que sufrió en Estados Unidos en el verano de 2019, Marco vuelve a casa a lo grande, dispuesto a corroborar la enorme calidad que atesora. Motivación no le falta. Jugará ante los que fueron sus aficionados, en su casa y con ganas de demostrarle a Ancelotti que tiene un sitio en el once titular.