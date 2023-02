Alfonso Díaz ha hecho una defensa a ultranza de Antonio Raíllo. El CEO de Negocio del Real Mallorca, tibio en algunas de sus respuestas, no ha tenido ninguna duda en posicionarse al lado del defensa cordobés cuando ha sido cuestionado por el desprecio que Jiménez Losantos realizó ayer sobre el jugador. Díaz ha defendido a Raíllo de las palabras del periodista de la capital, quien tildó al defensa bermellón de “siniestro” y mandó a la plantilla de Javier Aguirre “a dar coces a la cuadra”.

“Cualquier forma de descalificación está fuera de lugar y creo que -con esas palabras- se describe por si solo. En este caso hablo de nuestro capitán y no voy a entrar porque no merece ni la pena. Que digan lo que quieran, nosotros estamos seguros de nosotros mismos”, ha arrancado Díaz su defensa. “Recibir al Real Madrid siempre es un orgullo, es una fiesta, y creo que es importante olvidarse de todas estas situaciones. No hay que hablar de esas polémicas que no llevan a ningún lado. Raíllo es un ejemplo para los más jóvenes y es el gran exponente de este club”, ha zanjado su explicación.

Díaz, quien ha reconocido que el equipo se encuentra “en un proceso de crecimiento”, ha valorado positivamente la situación actual y ha asegurado que, “mientras se vayan dando pasitos”, el club irá teniendo cada vez “mejores opciones de jugadores”.

El arbitraje y la dura entrada que recibió Grenier de Momo en el partido frente el Cádiz del fin de semana pasado también ha sido uno de los temas que se han puesto sobre la mesa en la rueda de prensa que han ofrecido Díaz y Pablo Ortells este mediodía en Son Moix. El directivo ha señalado que “no existe preocupación” por parte del club en cuanto a las decisiones que toman los colegiados y ha recalcado que su “trabajo es depender lo menos posible de sus decisiones”: “Es cierto que hay errores, pero unas veces se dan de un lado y otras de otro. Nosotros debemos estar centrados, aunque haya decisiones que nos cueste entender. El VAR debe preservar la seguridad de un jugador y si hay una entrada dura como la que se le hizo a Grenier, creemos que lo justo es que intervenga. De todas formas, somos conscientes de que se trata de un trabajo muy complicado, por eso no se trata de hacer comunicados”.

Cuestionado por la actitud de Kang In Lee, futbolista que dejó de seguir al Mallorca en sus redes sociales porque, al parecer, el club no quiso escuchar ninguna oferta por el futbolista, Díaz ha indicado que no le consta “en absoluto”, que Kang “esté molesto” con el club. “Es más, creo que ya lo demostró sobre el verde en Cádiz, donde lo dio todo. Es una cosa anecdótica”, ha indicado.

Kohlberg y Sarver “siguen el día a día del Mallorca”

Te puede interesar: RCD Mallorca Federico Jiménez Losantos llama "siniestro" a Raíllo

Otro de los temas sobre los que se ha ahondado en la rueda de prensa ha sido el papel que, a día de hoy, juega Robert Sarver en el Real Mallorca. Pese a que el vicepresidente del club lleva más de un año sin aterrizar por la isla, Díaz ha restado importancia a este hecho y ha insistido en señalar que “todo sigue igual”. “Es verdad que Andy (Kohlberg) cada vez pasa más tiempo en la isla y la situación de Sarver sabéis la que es. De todas formas, aquí se trabaja de manera consensuada y tanto Kohlberg como Sarver siguen el día a día del Mallorca. Robert está apunto de cerrar la venta de los Suns, algo que todavía no se ha producido, pero eso no va a provocar ningún cambio aquí. Él está allí con sus ocupaciones, pero aquí todo va a seguir igual”, ha reconocido el CEO de Negocio.

Cuestionado por la situación del accionariado en el club y las sorprendentes declaraciones de Kohlberg en las que tildó a Robert de “socio minoritario”, Díaz ha explicado que “nada ha cambiado”. “La situación de las acciones sigue siendo la misma. Tienen una participación similar ambos, lo que Andy es nuestro presidente desde hace ya unos 3 o 4 años”, ha resumido.