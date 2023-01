Otra vez Xavier Estrada Fernández figura en el ojo del huracán del mallorquinismo. Los bermellones perdieron el sábado porque fueron peores que el Cádiz (2-0), pero en el club y en la afición no entienden por qué desde la sala VOR no advirtió a De Burgos Bengoetxea, que dirigía el partido, de la gravisíma entrada de Momo Mbaye a Grenier, clavándole los tacos en el tobillo y que increíblemente solo fue sancionada con falta. Ni siquiera vio la amarilla. Era el minuto siete y en el marcador todavía figuraba el empate a cero, por lo que la tarjeta roja al jugador de los gaditanos podría haber cambiado el desarrollo del duelo.

Incluso la cuenta oficial del Mallorca en Twitter, que no suele entrar en este tipo de asuntos, tiró de ironía cuando escribió «¿nada?» al darse cuenta que Estrada Fernández, a pesar de tener las cámaras a su disposición, consideraba que la acción no merecía más sanción que la falta que había señalado su colega vasco. Eso sí, el trencilla catalán, que se retiró del césped en la temporada 2020/2021 y que ya solo trabaja en el videoarbitraje, sí avisó a su compañero de que el balón había tocado el brazo de Valjent y que debía señalar penalti. Eso significó el 2-0 con el gol de Álex Fernández desde los once metros. «Había VAR», puso la entidad en las redes sociales, tirando de sarcasmo y que alimentó la indignación de los ‘barralets’.

Sin embargo, no es la primera vez que lo provoca. Y las otras fueron todavía peores. Porque Estrada Fernández es el que tampoco avisó a Soto Grado, en el choque contra el Betis de la pasada temporada disputado en el Villamarín, de la escalofriante entrada de Víctor Ruiz sobre Galarreta que dejó al mallorquinista seis meses alejados de los terrenos de juego. Guardó silencio en una entrada injustificable en la que cazaba por detrás a su rival con la izquierda e impulsaba la pierna derecha para hacerle una tijera. La rodilla del de Eibar crujió y sufrió la rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Pues Víctor Ruiz se fue de rositas porque Estrada Fernández consideró que no era para tanto. Ver para creer. Eso sí, sí que llamó la atención de Soto Grado de inmediato en el mismo partido para que revisara unas manos de Battaglia dentro del área que fueron castigadas con pena máxima. Willian José lo aprovechó para dar el triunfo al Betis (2-1).

Pero hay más. También en la pasada campaña, justo en el estreno de Javier Aguirre en el banquillo del Mallorca, Estrada Fernández fue protagonista. En el encuentro disputado en el Coliseum Alfonso Pérez, Enes Ünal disparó contra Franco Russo, que se giraba en busca de protegerse del lanzamiento. El chut del turco fue a parar al codo del central argentino dentro del área. En primera instancia, Mateu Lahoz no objetó nada punible, pero el de Lleida le llamó a la pantalla. Y el partido cambió por completo. Rico paró el penalti, pero el Mallorca se quedó con diez por la expulsión del defensa y después acabó claudicando con un tanto de Borja Mayoral (1-0). Voces autorizadas como la del excolegiado Iturralde Gonzáldez criticó en la Ser esa decisión que frustró a una afición que, otra vez, no quiere ver a Estrada Fernández ni en pintura.

El propio Aguirre se preguntó el sábado, en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla, cómo funciona el VAR. “Me gustaría que me lo aclararan, la verdad. Me gustaría que me dijeran quién decide o no si interviene el VAR. Sigo sin entenderlo. La de Grenier es una entrada por detrás, un pisotón en la parte posterior de la pantorrilla. El de arriba tuvo que verla, pero no debió de ser lo suficientemente terco, en cambio en el penalti sí que insistió”, valoró el mexicano, quien pese a sus quejas no restó valor al triunfo de su rival: “Lo del VAR no es justificante para nuestra derrota. Ellos nos ganan bien. Creo que en la segunda parte estuvimos bien, pero ya íbamos con esa desventaja”.

Y es curioso que Estrada Fernández, con la experiencia de más de doscientos partidos dirigido en Primera División y que fue internacional desde enero del 2013, se estrenó en la elite en la temporada 2009-2010 en Son Moix. Su primer partido fue el 30 de agosto del 2009 en un encuentro entre el Mallorca y el Xerez en Son Moix. Este curso ha estado en tres encuentros en la sala VOR jugado por los bermellones. El de la sexta jornada ante el Almería en Palma (1-0), el de la decimoséptima en El Sadar frente a Osasuna (1-0) y el de este sábado, ante el Cádiz (2-0), que ya es mejor dejar atrás.