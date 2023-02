A falta de cuatro días para que arranque en Son Moix la vigésimo primera jornada de LaLiga entre el Mallorca y el Real Madrid, el partido, uno de los más esperados en el estadio bermellón, ya calienta motores. El último en echar un poco más de leña a la hoguera ha sido el periodista de EsRadio Federico Jiménez Losantos.

El comunicador, en un momento del programa que presenta en el espacio radiofónico 'Federico a las 8' ha cargado con dureza sobre Antonio Raíllo, a quien tildado de “siniestro” y también ha arremetido con el juego del conjunto bermellón: “Nosotros lo que queremos ver es un Madrid-Barca. Osea, en el Mallorca-Real Madrid, para que cosan a patadas a Vinicius, el Raíllo ese siniestro... Pues no, eso no me interesa verlo. Si quieren dar coces que se vayan a la cuadra”.

Cabe recordar la polémica que en su día suscitaron las declaraciones que realizó Antonio Raíllo, en una entrevista a este diario, en la que arremetía contra Vinicius tras el partido de la ida en el Bernabéu. El central del Mallorca aseguró que el jugador brasileño tiene muchas faltas de respeto sobre el césped, por lo que le pidió evitarlas: "Que baile, pero que no insulte; luego, usa el comodín del racismo".