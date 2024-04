Javier Aguirre: «Hay vida, vamos a defender nuestra posición en Cádiz»

Javier Aguirre volvió a señalar a la falta de contundencia en las áreas como el causante de la derrota frente al Sevilla. El técnico del RCD Mallorca cree que su equipo fue mejor hasta el 1-0, aunque luego se descompuso. «Hasta el 1-0 estábamos haciendo un partido muy completo. A partir de ahí hemos empezado a hacer cosas raras, a complicarnos la vida nosotros solos. Hay que entender nuestra realidad y que dependemos de nosotros mismos. Estamos a seis puntos, vamos a defender nuestra posición en Cádiz», señaló tras el choque.

El entrenador bermellón opinó que merecieron irse con ventaja al descanso, pero tiró de tópicos al recordar que el fútbol «va de goles, no de merecimientos». «La primera parte fue muy buena, tuvimos la pelota y una ocasión muy clara, merecíamos irnos con ventaja al descanso. El gol nos descompone mucho, nos pone nerviosos, cambiamos el esquema, entramos en un ida y vuelta que nos interesaba y nos hacen el segundo», analizó.

«Maquillamos el marcador, pero hemos regalado momentos en la segunda parte. Contento con que el equipo no ha perdido la cara, hacemos lo que podemos. El resultado no nos ha favorecido, pero hay vida», añadió.

Aguirre apuntó que la falta de decisión o de concentración en momentos clave del choque son los que condenador a los suyos en el Sánchez Pizjuán: «Son los pequeños detalles los que nos privan de al menos empatar. Hacemos muchas cosas bien, pero no miramos ese último pase o ese último marcaje. La temporada ha sido larga, nos ha costado un montón y pelearemos hasta el último minuto».

El de Ciudad de México no quiso destacar a ningún jugador sobre el resto. «No me gusta hablar de nombres propios. Los 24 jugadores son necesarios y útiles. Mi obligación es tratar de dejar al equipo en Primera División. Puede no gustar o que la gente quiera otras cosas, yo también lo que querría. Pero todos empujamos por el mismo objetivo» comentó.

Ya hablando de la final de Cádiz, Aguirre reclamó no cometer errores. «El de Cádiz debe ser como este partido. Es una de sus últimas oportunidades, estamos a seis puntos y ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Si nos ganan que no sea por errores nuestros y sí porque han sido mejores», concluyó.