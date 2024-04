L’opinió de Ricard Pla sobre el Sevilla-RCD Mallorca: El Mallorca no reacciona a Sevilla

Les victòries del Celta i del Rayo, però sobretot la derrota del Cádiz a Girona deixava les coses exactament igual a la classificació: sis punts de diferència pel Mallorca respecte a l’equip de Mauricio Pellegrino. I al final tot continua com estava abans de començar, però amb una jornada més ja enllestida.

Vist el resultat del Sánchez Pizjoan és evident que els resultats abans esmentats no varen esser suficient al·licient per intentar qualque cosa més que cercar l’empat. És cert que el Mallorca en va tenir una de molt clara a peus de Muriqi, però està clar que el kosovar no té el punt de mira ben ajustat.

En tot cas i vist el desenvolupament del partit, la victòria del Sevilla és inqüestionable. L’equip de Quique va ser millor en línies generals, hi va posar més intensitat i la majoria de jugadors son molt millors que els del Mallorca. Javier Aguirre, per exemple, no te homes com Suso, En-Nesyri o fins i tot Navas. L’entrada a la segona part de l’ex del Milan va ser suficient per revolucionar el joc d’atac dels andalusos. Suso va ser indetectable i seva va ser la passada (prèvia errada de Copete) perquè el davanter marroquí fes el primer gol dels locals i tiràs per terra tota possibilitat mallorquinista.

El segon gol, obra de Isaac, una altra vegada de rebot, va enfonsar definitivament qualsevol intent de reacció. Parlar aquí del gol de Prats per maquillar el resultat, en el minut 95, sembla una broma. Els canvis introduïts per Aguirre no bastaren ni tant sols per empatar. Ara, i com era un poc previsible, el partit de diumenge que ve es presenta com una de les poques oportunitats per fugir definitivament de la zona de descens.

La setmana serà clau per preparar la gran final a Cadis on els dos equips disputaran un dramàtic partit per mantenir la categoria. Evidentment l’empat sempre beneficiaria al Mallorca, però vist el panorama no és el més aconsellable.

