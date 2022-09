Demasiado castigo para el Real Mallorca en el Bernabéu

Un final muy feo para un encuentro más que digno del Real Mallorca, que se ha llevado una goleada en un encuentro que ha empezado ganando y en el que ha resistido setenta y tres minutos ante el Real Madrid. Este 4-1 es duro de asimilar, es demasiado contundente, cierto, pero no debe engañar. Los bermellones han dado la cara ante el vigente campeón de Liga y de la Champions League, pero en el último tramo se han descompuesto de la peor manera encajando dos tantos en el descuento. Antes Muriqi les había adelantado y había llenado de esperanzas, pero los tantos de Valverde, en el último suspiro de la primera parte, y el de Vinicius, a mediados de la segunda, les han tumbado. Es la primera derrota como visitante, tras haber empatado en San Mamés (0-0) y haber vencido en Vallecas (0-2), pero lo de hoy era el más difícil todavía. Y al menos puede tener el orgullo, aunque no sirva de mucho, de habérselo puesto muy difícil a los de Ancelotti durante más de una hora.

Eso sí, ha sido un pecado que en el último segundo del descuento de la primera parte el Mallorca tirara por la borda todo el trabajo. Cuando se frotaba las manos por haberse puesto por delante y haber aguantado las ofensivas del todopoderoso rival, Valverde realizó una de esas jugadas que dan la vuelta al mundo, de las que se repiten en los informativos y aparecen en las redes sociales. Y precisamente no es para estar orgullosos porque es indiscutible la calidad del uruguayo, pero no puede ser que recorra cincuenta y dos metros sin oposición y que se plante ante Rajkovic para batirle con la zurda.

Es un golazo, por supuesto, pero también una falta de intensidad difícil de entender en un grupo que lo estaba bordando. Kang In Lee, Battaglia o el que fuera deberían haberle parado en falta, es una acción que también forma parte del fútbol, pero decidieron defender con la mirada y la consecuencia es que el Real Madrid ha empatado a uno. Una pena porque en los cuarenta y cinco minutos iniciales los bermellones habían cumplido con sobresaliente el manual de Aguirre. De hecho, a los treinta segundos Muriqi ya ha dispuesto de una gran oportunidad con una volea, tras sortear a Rudiger, que Courtois ha repelido como ha podido. Kang In Lee, ya en el rechace, no ha podido rematar en condiciones. No obstante, ha sido una forma de avisar a un adversario que no ha encontrado espacios con facilidad. Tratar de frenar a los merengues en su estadio es una osadía, pero había que intentarlo. Kroos, con varios disparos desde la frontal, Ceballos e incluso Rodrygo, lo han probado, pero siempre se han encontrado en con un bien ubicado Rajkovic o el balón se ha ido desviado. El Mallorca ha seguido resistiendo, con un clarísimo 5-4-1 y tratando de salir a la contra cuando pudiera, con un Galarreta, hoy titular, que le daba cierta dinamismo al equipo en las pocas ocasiones que tenía la pelota. Hasta que ha llegado la sorpresa. O el premio. O las dos cosas. Maffeo ha sido objetivo de falta tras una buena ofensiva por su flanco derecho que ha forzado la amarilla a Valverde. Kang In Lee la ha lanzado de forma magistral y Muriqi, infalible, ha cabeceado superando a Rudiger en el segundo palo para batir a Courtois. Un sensacional tanto que ha desatado la locura en los trescientos mallorquinistas que estaban en el cuarto anfiteatro. Ese 0-1 en el minuto 34 era ideal, un resultado soñado. Pero quedaba mucho por delante. Vinicius ha protagonizado una buena acción, pero el tiro se ha ido alto. Y cuando parecía que estaba todo listo para irse al descanso, ha llegado el gol de Valverde que ha obligado a volver a empezar en la reanudación.

La dinámica, como era de esperar, no ha cambiado demasiado en la segunda mitad. Con el Real Madrid volcado y los rojillos, quizá un poco más retrasados, juntando líneas. Baba, Grenier y Antonio Sánchez han entrado para dotar de más frescura al centro del campo, pero Ancelotti también han introducido a Modric, palabras mayores. Precisamente Baba ha empezado entonado, cortando balones que podrían haber sido muy peligrosos, pero todo apuntaba a que el encuentro se le haría muy largo al Mallorca, pero que seguiría buscando sus opciones. Y así ha sido. Lucas Vázquez ha metido un buen susto con un disparo desde la frontal que se ha ido alto, pero todavía ha sido mayor para los lcoales lo que ha sucedido en el minuto 63. Grenier le ha cedido un pase de la muerte a Antonio Sánchez en el interior del área, pero el canterano ha llegado precipitado y ha rematado de forma defectuosa. Ha sido una clarísima ocasión que ha llegado a enmudecer al Bernabéu, una de esas que no se pueden fallar. Sin embargo, también era un buen síntoma de que el equipo estaba vivo. Hasta que Rodrygo y Vinicius decidieron marcar las diferencias. El primero le ha asistido al segundo, que con un simple toque con la punta de la bota ha dejado atrás a Valjent y ha batido con la zurda la salida de Rajkovic. Quedaban diecisiete minutos para el noventa y daba la impresión que el Mallorca iba a morir en la orilla y que no se llevaría nada de Madrid, más allá de una buena dosis de autoestima por haber dado la talla ante el campeón. Aguirre ha dado entrada a Lago y Abdón por Kang In Lee y Muriqi, pero daba la impresión de que se había acabado la gasolina, más allá de que la tensión se elevó entre los dos equipos y que el colegiado ha resuelto con amarillas. Ya cuando todo el pescado estaba vendido, Rodrygo se ha sacado de la chistera una gran acción, sorteando a Raíllo para marcar. Y después Rudiger, absolutamente solo, ha marcado a placer en un error defensivo. Un mal final para un encuentro más que digno de los bermellones.

---

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez (Carvajal, min. 71), Alaba, Rudiger, Mendy (Nacho, min. 58), Ceballos (Camavinga, min. 68), Valverde, Kroos, Vinicius, Rodrygo y Hazard (Modric, min.58).

Real Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Raíllo, Valjent, Nastasic, Jaume Costa, Battaglia (Baba, min.52), Galarreta (Galarreta, min.58), Dani Rodríguez (Grenier, min. 58), Kang In Lee (Kang In Lee, min.75) y Muriqi (Abdón, min.75).

Goles: 0-1: Muriqi bate de cabeza a Courtois tras un saque de falta (min.34); 1-1, Valverde, de jugada personal (min.45+3); 2-1: Vinicius, tras un pase de Rodrygo (min.73); 3-1: Rodrygo, tras superar a Raíllo, marca a placer (min.89); 4-1: Rudiger anota a placer (min.92)

Árbitro: Figueroa Vázquez (comité andaluz).

T. amarillas: Nastasic (min.15), Mendy (min.24), Valverde (min.34), Raíllo (min.39); Alaba (min.81), Valjent (min.85), Antonio (min.85) TR T. rojas: No mostró. s