El Plan de Obras y Servicios enfrenta a Jaume Alzamora y Pilar Amate

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha denunciado que la mayoría de los ayuntamientos no podrán beneficiarse de las ayudas convocadas por la institución destinadas a financiar obras y servicios municipales. Alzamora ha señalado que la convocatoria publicada por el departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local ha incorporado una serie de exigencias y ha limitado tanto el tiempo de solicitudes que los consistorios no podrán cumplir. Alzamora ha criticado la inclusión en la convocatoria de la necesidad de añadir a las solicitudes de ayuda requisitos que antes no existían. Se trata, ha manifestado, "de un incremento burocrático de mucha complejidad que tendrán que resolver en solo treinta días". Esto, en palabras de Alzamora, conlleva un exceso de burocracia que "perjudicará a los municipios más pequeños con menos capacidad administrativa y que, curiosamente, son los más interesados en recibir estas ayudas". Asimismo, Alzamora ha asegurado que “la mala gestión de la consellera Pilar Amate es una constante”. Evidentemente la consellera insular no se ha quedado quieta ante estas críticas, sobre todo, ante un tema como el Plan de Obras y Servicios (POS) que el viernes presentó el Consell con un conjunto de novedades cuyas ayudas son “muy esperadas” por los Ayuntamientos. De hecho, los Consistorios ya pueden presentarse a la convocatoria para los años 2024 y 2025 cuyo importe suma 39,7 millones de euros: 19,8 millones a cargo del presupuesto de este año y 19,8 millones a cargo de las cuentas del año que viene. Cabe recordar que dichas cifras duplican la inversión de los 9,5 millones concedidos en 2023. Por ello, ha rabatido las críticas de Més con todo un argumentario técnico. “No es verdad que se haya incrementado la burocracia”, ha sentenciado Amate. “Efectivamente el punto 9 de la convocatoria habla del cumplimiento del artículo 233 de la ley de contratos, simplemente recoge el contenido que tienen que tener los proyectos. Eso no implica que nosotros lo exijamos como acompañante de la solicitud de la subvención. Es verdad que ese artículo dice que tiene que existir el proyecto, pero es que es lógico. Entonces, si Més hubiera leído el punto 8 de la convocatoria sabría que a nosotros nos es suficiente con que nos presenten lo que es la solicitud que están los anexos de la convocatoria junto con los anexos del punto 3 al 9, que son los certificados que firman los secretarios de los Ayuntamientos, indicando que cumplen con esa normativa a la que hace referencia el artículo 233”.

Documentación

“Antes tenían que presentar toda una serie de documentación y el proyecto incluido, más los informes. Nosotros lo hemos reducido a unos anexos que son los certificados de los secretarios o del interventor del Ayuntamiento, donde como jurídico declara de forma responsable que eso es cierto y que eso existe. “Por tanto, no es más complejo, es más sencillo”, sentencia Amate. “Vamos a pedir un proyecto para verlo si tenemos alguna duda sobre la concesión de esa subvención o sobre el seguimiento de la ejecución de esa subvención. Entonces, hemos actuado en consonancia con lo que nos han pedido los alcaldes y alcaldesas, después de estos nueve meses de analizar el POS anterior y las incidencias que han ido saliendo. “Hemos intentado recoger todas esas sugerencias legales y seguiremos mejorando. Es decir, en el plan de obras y servicios que publicamos en 2026-2027 seguramente habrá más novedades que iremos mejorando de lo que vayamos aprendiendo de este. Nosotros lo que queremos es ayudar a los Ayuntamientos, que todo sea fácil y sencillo”, aclara Amate.

Pese a las críticas de Més, la consellera insular ha insistido, después de volverlo a comprobar, que “todos van a cobrar el doble de lo que tenían presupuestado en anteriores convocatorias, teniendo en cuenta incluso esos núcleos urbanos que ellos dicen que no hemos incluido”.

“Yo lo que veo es que como no tiene argumentos, porque no me ha presentado ninguna moción, me ataca a mí y al partido porque soy de Vox”, lamenta Amate. “Hay que decir que alcaldes y alcaldesas, de todos los partidos, me han llamado para agradecer que hayamos tenido en cuenta todas esas sugerencias. Alguno no estará contento pero la mayoría lo están”, razona.