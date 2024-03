Un túnel súbterráneo enlazará la autopista de Palma con Son Ferriol

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha presentado esta mañana el proyecto de construcción del Segundo Cinturón, un proyecto con un presupuesto de 110 millones de euros, cuya principal novedad, con respecto a otros trazados, es que se construirá un túnel subterráneo para evitar los atascos que se producen a diario en el tramo que enlaza el Coll d’en Rabassa con Son Ferriol, a su paso frente al centro comercial Fan.

Según el trazado proyectado, una de las entradas de este túnel subterráneo se ubicará en la autopista en dirección al aeropuerto, a la altura de la antigua fábrica de Coca Cola. El tramo llegará hasta la altura de la cochera de los autobuses de la EMT. El túnel tendrá una distancia de 800 metros y contará con dos carriles de ambos sentidos.

El proyecto, que todavía no ha iniciado su periodo de redacción, se inicia sin contar con el dinero para comenzar las obras. El presupuesto es de alrededor de 110 millones de euros, pero de momento no se cuenta con este dinero. El presidente Galmés anunció que reclamará el dinero a Madrid, que en su momento aprobó la disposición de 20 millones de euros, que estaban incluidos en el convenio de carreteras, que caducó hace tres años.

El presidente del Consell alabó la idea del proyecto del segundo cinturón, porque representa minimizar los atascos viarios que se producen en este tramo de acceso a Palma, pero es que además reduce el impacto sobre el paisaje, ya que las obras se realizarán bajo tierra. Galmés anunció también la construcción, a la altura de las coches de la EMT, de un párking que contará con unas 750 plazas. El Consell está en negociaciones con el Ayuntamiento de Palma para crear una línea de autobuses lanzadera, para que los conductores que utilicen este aparcamiento, puedan acceder con facilidad a la ciudad.

Otra de las grandes novedades de este proyecto modificado del segundo cinturón es que la carretera se aleja de las viviendas. Se trata de un conjunto de casas ubicadas justo al lado de la rotonda de acceso al Coll d’en Rabassa. Este tramo de la carretera, que se dirige en dirección hacia Son Ferriol, se aleja de dichas viviendas, ya que en estos momentos los coches están circulando prácticamente a la altura de los tejados de estas casas. De hecho, aunque en un proyecto inicial estaba previsto derribar dichas viviendas, en esta modificación se rechaza esta idea.

El presidente del Consell afirmó que se trata de una obra muy necesaria para la isla de Mallorca, que venían reclamando todos sus habitantes. “Nuestro pueblo no puede esperar más”.

El inicio de la construcción no será inmediata. Aún faltan muchos trámites por cumplir y posiblemente las obras no empiecen hasta dentro de dos años. El periodo de construcción se alargará también casi dos años, según han señalado los técnicos del Consell.

Galmés cree que el proyecto es necesario para descongestionar el tráfico / J.F.M.

El tramo subterráneo también dispondrá de un vial de acceso directo al Coll d’en Rabassa. Cuando las obras estén terminadas los vecinos de esta barriada no se verán obligados a llegar hasta la rotunda de entrada, que sigue hacia Son Ferriol, para llegar a sus domicilios. Podrán utilizar este vial, que facilitará el acceso a la barriada.

Junto al conseller de Carreteras, Fernando Rubio, el presidente del Consell anunció también que se construirá un carril bici que enlazará el Coll d’en Rabassa con el hospital de Son Llàtzer, pasando por el barrio de Son Ferriol. “Este proyecto minimiza el impacto sobre el paisaje y es un claro ejemplo por la apuesta por la movilidad sostenible”, señaló Rubio, que detalló que gracias a este túnel, los camiones ya no se verán obligados a circular por las rotondas del Coll d’en Rabassa para llegar hasta la zona industrial de Mercapalma.

El presidente del Consell atacó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no cumplió el acuerdo de ceder los 230 millones de euros previstos en el convenio de carreteras. Pero a la vez atacó a su antecesora en el cargo, Catalina Cladera, por no llevar a cabo estos proyectos de este nuevo enlace por carretera que consideró que era necesario para mejorar la circulación por Mallorca.

Aunque reconoció que hay pocas esperanzas de que desde Madrid se decida devolver estos 230 millones de euros, que no pudieron cobrarse al caducar el convenio suscrito en su momento, Galmés se comprometió a buscar otra financiación, para que este importante sea una realidad. De hecho, el presidente del Consell llegó a acusar a Pedro Sánchez de “robar el dinero que le corresponde a todos los mallorquines”. El presidente del Consell afirmó que este dinero ya se ha venido reclamando en los últimos meses, pero que de momento no se ha tenido respuesta desde Madrid. Reiteró que desde el Gobierno de la capital no se abonó este dinero ya aprobado, porque el anterior equipo de Gobierno del Consell de Mallorca no llevó a cabo el proyecto del segundo cinturón.