FENT I DESFENT | Mallorca tiene el mérito de tener tres de los cinco municipios con la vivienda más cara de España

Fent | La quimera de los pisos baratos en la Part Forana

Esta semana leía que tenemos el dudoso mérito de tener en Mallorca tres de los cinco municipios con la vivienda más cara de España. Enhorabuena a los que venden, porque seguro que se forrarán. Pero los que vivimos aquí todo el año nos las vemos con apuros para encontrar un lugar donde establecernos. No me imagino lo que tendrán que hacer los jóvenes que todavía viven con sus padres cuando que quieran emanciparse. Más aún en la Part Forana donde el precio está más disparado. Las operaciones cosméticas que han hecho los sucesivos gobiernos han tenido su efecto contrario y en lugar de abaratar la vivienda no han hecho más que encarecerla. Ya hemos asumido como normales los pisos patera, el alquiler de habitaciones en pisos compartidos o la conversión de trasteros en infraviviendas. La solución que nos han dado hasta ahora: tratar como delincuentes a los que quieren promover la creación de pisos y hacer una maraña de leyes y normas que hacen que construir sea una imposible ensoñación. Querida, ¡desde Sóller con amor!

Desfent | Menos mal que existen entidades como Mater

Querido, has elegido la vivienda como tema para pasar por nuestra trituradora. A las puertas de la Semana Santa tu problemática propuesta me lleva a pensar que siempre nos quedarán los conventos. Esta semana ha estado en Mater Randa donde se ha transformado el antiguo convento en una casa vacacional, un proyecto que es un icono de la economía social y sostenible. Menos mal que existen entidades como Mater en este parque temático que es Mallorca que ahora en primavera además en un velódromo al aire libre. Y no digo más porque siempre saldrá el típico que me reprochará que vivimos del turismo y ya llevo una semanita dándome cuenta que hay quien tiene la pell molt fina. Y para terminar, descorchamos la Semana Santa con la resurrección de los socialistas en Manacor. Como las panades se está cociendo ampliar el pacto de Més y AIPC con la entrada del PSOE. Y es que si el alcalde quiere gobernar con tranquilidad su ‘estimada amiga’ socialista debe entrar en el equipo de gobierno. Ya veremos cómo termina esta procesión política manacorina.