Sigue la polémica sobre la expulsión este pasado fin de semana del entrenador del Petra, presuntamente, por hablar en catalán, lengua propia de Mallorca, con la colegiada del partido de alevines entre la UE Petra y el Cardassar. El alcalde de Petra, Salvador Femenias (El Pi), ha condenado "enérgicamente" los hechos y la actuación de la árbitra durante el partido y ha anunciado que el Ayuntamiento ha pedido a la Federació de Futbol Balear que "abra una investigación para saber si el motivo de la lengua ha sido el detonante del problema y el motivo de la expulsión". "Si es así, pediremos que se adopten las medidas oportunas", ha añadido el regidor, ya que "en nuestro pueblo no queremos ningún tipo de discriminación".

Además, Salvador Femanias ha añadido que "no podemos consentir, ni aquí ni en ningun otro lugar, que un árbitro decida expulsar a alguien por temas lingüísticos, nos parece vergonzoso si este ha sido el motivo real de la expulsión". El alcalde ha expresado su apoyo al club y al entrenador por estos hechos ocurridos el pasado sábado. "No creemos que sea correcto expulsar a alguien por estos hechos; ¿qué ejemplo estamos dando a los niños de 10-11 años que jugaban el partido?", se pregunta. "Por ello pedimos respeto, 'seny' y sentido común a la hora de actuar", concluye.

Por otra parte, El Pi también ha pedido a la Federación de Fúbtol que "expediente a la árbitra que decidió expulsar al entrenador del UE Petra por hablarle en mallorquín" porque "no se pueden consentir estas situaciones de odio lingüístico bajo ningún concepto", asegura la formación. En este sentido, Tolo Gili, presidente de El Pi, añade que "no podemos consentir una falta de respeto como esta, no cabe en la cabeza que una persona no pueda expresarse en su propia lengua".

El suceso ha provocado una ola de indignación en muchos ámbitos de la sociedad mallorquina. La OCB también pide a la federación que "investigue un posible caso de discriminación lingüística en el campo de la UE Petra" y califica los hechos de "graves e injustificados".

Des del CE Sineu volem mostrar la màxima disconformitat davant els fets que va patir l'entrenador dels alevins del Petra aquest passat cap de setmana i ens solidaritzam amb ell.



Parlar la teva llengua materna a casa teva, que a més és la llengua pròpia a les Illes i gaudeix (1) https://t.co/b1wxluUBpX — CE Sineu (@ce_sineu) 13 de febrero de 2024

Otros clubes deportivos también han expresado su solidaridad con el entrenador del Petra expulsado. Es el caso del CE Sineu, que a través de las redes ha expresado su "máxima disconformidad ante los hechos que padeció el entrenador de los alevines del Petra este pasado fin de semana y nos solidarizamos con él". "Hablar tu lengua materna en tu casa, que además es la lengua propia de las Islas y disfruta de un estado de oficialidad, nunga debería ser un motivo de discriminación lingüística y tampoco sancionable", concluye el club.

