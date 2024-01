Tras la reunión del comité de crisis conformado tras ser víctima de un ciberataque el pasado sábado, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha informado de la última hora de la situación. “Las noticias cada vez son mejores, más esperanzadoras. Parece que todo se está resolviendo y todo apunta que el daño es menor del esperado" pues "las bases de datos más grandes no están dañadas, pero en cualquier caso, no podemos dar nada por hecho hasta que no esté completamente validado todo el análisis”, ha explicado. De todas maneras, ha avanzado que “estamos en el buen camino”. Se confirma que a partir del lunes 29 de enero vamos a tener gestión tributaria y otros servicios en marcha, lo cual ya empezará a dar una cierta normalidad de funcionamiento de cara a los ciudadanos”, ha desgranado el alcalde.