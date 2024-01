El alcalde de Calvià; Juan Antonio Amengual, tras el ciberataque: «Aún no sabemos qué información nos han sustraído los ‘hackers’»

¿Cómo ha vivido estos días, que sin duda deben de haber sido los de más tensión desde que es alcalde?

Muy intensamente. En esta situación ves el peso de la responsabilidad que llevas y la gente que llevas detrás. Te das cuenta de la dependencia que tenemos de la informática. Aunque queramos, nos impide un día a día normal. Pero intentamos normalizarlo todo. Parece que tendremos una solución más pronto que tarde. Estoy muy esperanzado.

¿En qué estado se encuentran los trabajos para retomar el control sobre los sistemas informáticos del Ayuntamiento?

Para que se haga una idea, es como cuando estás haciendo una actualización del móvil, que te marca el porcentaje y sabes lo que te queda. En este caso, se está actualizando, pero no sabes el porcentaje. Hay varios servidores, cinco, algunos han terminado, pero no sabes cuánto supone sobre el total. A medida que se van actualizando, podrás tener más servicios. Estamos cargando una versión actualizada de los antivirus. Pero lo que marcará el punto de inflexión es saber cuándo nos metieron el ‘bicho’ en el sistema. Es importante. Tienes que situarte el día antes de que entrase, a efectos de afrontar mejor la actualización. Hasta que no tengamos ese dato, no podemos determinar cuándo estará listo.

¿Cómo se dieron cuenta del ciberataque?

Un policía en servicio de noche comprobó que había un servicio de conexión que no funcionaba. A primera hora de la mañana, llamó al técnico y éste supo enseguida que había algo raro. Se desplazó y vio que se había producido el ataque, que se había despertado el virus. El tema es que te encriptan toda la información. Tú no tienes acceso porque no puedes entrar y te piden un rescate para desencriptarte la información.

Usted fue muy rotundo al rechazar el pago de un rescate de nueve millones de euros.

Es que no podemos. ¿Cómo justificaríamos el pago de un rescate unos delincuentes? Como nos dijo nuestra asesoría externa, no puedes pagar, porque eso significaría alentar futuros ciberataques a otras administraciones. A nivel privado, sí puedes decidir hacer lo que quieras. Igual hay empresas que, si no pagan, se arruinan. Nosotros tenemos todo el apoyo de la administración. Aún no sabemos qué información nos han sustraído. No sabemos la trascendencia que pueda tener. Datos fiscales, de multas, de denuncias... Cuando sepamos qué nos han sustraído, podremos tomar medidas para informar a todo el mundo o a quien le afecte directamente. Como hizo Air Europa, con las tarjetas de crédito.

¿Se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sevilla para saber cómo afrontaron hace pocos meses este mismo ataque por parte de LockBit?

La empresa externa que nos ayuda colaboró también con el Ayuntamiento de Sevilla. Allí tardaron 40 días en ponerlo todo listo. Nosotros estaremos bastante menos. Entiendo que ellos tampoco pagaron rescate.

¿Han hecho ya alguna estimación del impacto económico de este ataque sobre las arcas municipales?

Este ataque nos servirá para actualizar todos los protocolos de ciberseguridad. Vamos a actualizar los equipos informáticos, porque el nuevo antivirus requiere nuevos equipos. Hay equipos que eran antiguos. Esta crisis nos permitirá actualizar toda la informática del Ayuntamiento, porque cuando haces un análisis te das cuenta de que había departamentos con equipos más antiguos. La propia ley nos obliga, como administración, a contar qué hemos hecho y qué hemos aprendido de esta situación para poderlo trasladar a otros. Queremos servir de ejemplo a otras administraciones, y decir: «Éstas son las soluciones que hemos hecho y que han funcionado». Hay cosas simples que ayudan, como apagar el ordenador al acabar tu jornada.

¿Cuál ha sido la respuesta del personal municipal y de los vecinos ante esta crisis?

Ha habido funcionarios que han traído sus ordenadores o sus impresoras. Otros han vuelto al teletrabajo. La predisposición ha sido máxima. Recibimos muchos apoyos, poniéndose a nuestra disposición. Hay una ola de solidaridad y responsabilidad para subsanar esto lo máximo posible. Los vecinos nos están dando margen de tiempo que nos permite no tener agobio. Hay que recordar también que hemos retrasado plazos administrativos. Estamos expidiendo también certificados de residencia.