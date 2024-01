Elionor Serra, la primer mujer 'dimoni' de los Cossiers de Algaida: "Llevo toda la vida queriendo ser ‘dimoni’"

Elionor Serra escribe un capítulo en la historia de los Cossiers de Algaida. Y de Mallorca. Cambia de rol en este Sant Honorat. Cuelga su vestido blanco impoluto de dama para enfundarse el traje de dimoni. Es la primera vez que lo hará una mujer. Así, pasará de ser la encargada de acabar con el dimoni a convertirse en la figura condenada por la dama. Elionor Serra, de 34 años, no esconde que tiene los nervios a flor de piel. «Toda la vida he querido ser dimoni. Estoy muy nerviosa pero a la vez ilusionada porque al fin ha llegado el día. Estoy nerviosa por lo que implica salir en el círculo y por la expectación generada», confiesa. «En Algaida, los Cossiers lo representan todo. Es la fiesta, es fer poble. De pequeña el dimoni ya me llamaba la atención. Supongo que es por el juego que hace con los más pequeños y el mismo juego que desempeña con la dama. Representan el bien y el mal. Es la figura ‘mala’ de los Cossiers pero es la figura que los más pequeños buscan y es la que más aprecian. Son la contraposición».

Así, de un Sant Honorat al otro pasará de protagonizar la mort del dimoni a ser la figura pisoteada por la dama. «Exacto, tal vez no me lo he pensado bien», bromea. «No ha habido ninguna mujer dimoni ni ninguna mujer cossier. Ahora en la nueva convocatoria cualquier persona, sea mujer o sea hombre, podrá hacer de cossier, de dama o de dimoni. «Ahora puede ser que volvamos a ver a un hombre en la figura de dama», explica Serra.

Una de las cosas que le preocupan es que el dimoni baila al revés. «Siempre he bailado como dama. Cuando tienes una cosa tan automatizada, hacer lo mismo pero al revés, es difícil», confiesa.

Si se le pregunta cómo surgió la oportunidad de ser dimoni, responde rotunda. «Los Cossiers saben que desde siempre he querido ser dimoni. Cuando entré lo pedí pero los estatutos no lo permitían porque era una mujer. Una vez dentro del colectivo, insistí porque las mujeres tenían derecho a ser dimoni. A base de insistir y de que la sociedad a poco a poco se va abriendo, ha sido una suma de todo. En una asamblea se llevó al orden del día que cualquier persona en la próxima convocatoria podría acceder a cualquier papel. Se aprobó. Luego los cossiers que ya formamos parte del colectivo tenemos derecho a hacer un cambio de rol. Me preguntaron si quería ser dimoni. ‘Me gustaría mucho’, dije pero la verdad es que también me gusta mucho ser dama. Pregunté si podía ir intercambiando los roles pero no es posible», desgrana. «Llevo toda la vida queriendo ser dimoni pero no sé si me gustará tanto como pienso. Así que me propusieron que lo probara. Debo agradecer a Mateu Joan, que es a quien le tocaba ser dimoni, que me cediera el sitio. Ha costado muchos años pero al final han visto que lo importante es la figura del dimoni, la dama y los cossiers independientemente si es una mujer o un hombre. Quien haya debajo del vestido es lo de menos», argumenta. Ahora solo le queda pasar estos nervios y disfrutar a partir de las 11 de este 16 de enero de encarnar al dimoni en las danzas en honor a Sant Honorat. «Tengo muchos nervios. Justo el momento de empezar es el peor pero luego ya está, espero disfrutar».

En 2016

El presidente de los Cossiers de Algaida, Ricard Echevarria, recuerda que Serra entró como dama en 2016. Explica que en aquel momento cuando se hizo la convocatoria Serra pidió apuntarse de dimoni pero solo pudo optar a dama. Por sorteo, salió elegida. «Como ella había reivindicado poder ser dimoni, cuando ha salido la opción en el seno de los cossiers de cambiar de rol, se le ha propuesto poder probar el papel de dimoni. Así podrá elegir si quiere ser dama o dimoni», explica. Este año, como ya ha adelantado Serra, se hará una nueva convocatoria para ser cossier. Los candidatos deberán ser mayores de edad, estar empadronados en Algaida y contar con el aval de dos cossiers (retirados o en activo). «Ahora cualquier persona podrá apuntarse a la figura que quiera», remarca. «El hecho que Elionor sea dimoni es noticia pero para nosotros es un puro trámite», admite. «Debemos evolucionar al compás de la sociedad porque lo importante es la figura no quien está debajo del traje», reivindica Echevarria.

La alcaldesa Marga Fullana no ha dudado en remarcar el éxito que supone este nuevo paso hacia la igualdad en las fiestas populares. Recuerda que el hecho de que Elionor Serra sea la primera mujer dimoni viene de perlas porque el calendario de este 2024 del Ayuntamiento está dedicado a mujeres pioneras del municipio. «Podíamos incluir en el calendario a Elionor Serra que ha sido una de las principales que ha insistido para que sea una realidad que una mujer pueda ser dimoni», defiende la alcaldesa.