Los municipios de Mallorca han preparado dispositivos especiales para dar la bienvenida a los Reyes Magos. Habrá regulaciones de tráfico y delimitación de zonas de aparcamiento para que todo el mundo pueda ver sin problemas las comitivas reales.

ALCÚDIA

Los Reyes Magos tocarán tierra a las 18,15 horas en el Moll Vell del puerto para iniciar la Cabalgata Real. Sobre las 19,30 horas llegarán a la localidad de Alcúdia, donde se llevará a cabo la Adoración del Belén Viviente, la recepción y la entrega de la llave de la ciudad por parte de la alcaldesa en la Porta del Moll. A partir de las 20,30 horas los Reyes repartirán los regalos casa por casa a los niños y niñas del municipio del Nord.

ANDRATX

A las 18:30h las Majestades de Oriente atenderán a niños y niñas con diversidad funcional en el Paseo de Son Mas antes de la salida de la cabalgata, evitando ruido y aglomeraciones. A las 19h dará comienzo el recorrido que finalizará en la Iglesia Santa María de Andratx donde se procederá a la entrega de regalos.

ARTÀ

La cabalgata se llevará a cabo a las 19 horas en la Plaça Rafel Ginard Bauçà. Una hora antes los Reyes Magos llegarán al puerto de la Colònia de Sant Pere.

BUNYOLA

18:30 h. Inicio de la cabalgata desde la estación del tren, acompañados por Grallalsac.

CALVIÀ

Empezará a las 18:30 h, cuando los tres Reyes Magos desembarquen en el Club Náutico de Palmanova, siendo recibidos con el ritmo vibrante de una batucada que dará inicio a una jornada tarde de emociones. Tras su llegada, los Reyes se dirigirán a las majestuosas carrozas que encabezarán la cabalgata, dando inicio a un recorrido que atravesará todo el Paseo del Mar de Palmanova, culminando en la plaza que confluye con la calle Duque de Estremera.

CAMPOS

A las 19 horas, la cabalgata se iniciará en la Creu de sa Parada. Después iniciarán el recorrido por las calles Nou, Plaça, Major, Pintor Caffaro, Síquia, Santanyí y Convent hasta la Plaça Major.

A las 17,30 horas habrán llegado a sa Ràpita, donde realizarán un paseo por la Avinguda Miramar.

El sábado 6 de enero, los Reyes de Oriente desembarcarán en el puerto del Club Náutico de sa Ràpita y se celebrará la adoración el Niño Jesús en la iglesia de Santa Coloma.

CAPDEPERA

A las 18 horas los Reyes Magos llegarán al puerto de Cala Rajada y a las 20 horas estarán en la calle Col.legi de Capdepera.

FELANITX

Los Reyes Magos llegarán al pueblo de Felanitx a las 20 horas, concretamente a la Plaça de sa Font de Santa Margalida. A las 18 horas aparecerán en el Moll comercial de Portocolom, mientras que a las 18,30 horas estarán delante de la iglesia de s’Horta y a las 19 horas frente al templo parroquial de Cas Concos.

Al día siguiente, día 6 de enero, Sus Majestades también visitarán Son Prohens a las 10 horas de la mañana, Son Valls a las 10,30 horas y Son Mesquida a las 121 horas. Posteriormente, a las 12 horas, estarán presentes en el oficio solemne en la iglesia de Sant Miquel de Felanitx. A las 13 horas estarán en Son Negre y media hora después, en Es Carritxó.

FORNALUTX

19 h. Inicio de la cabalgata en Sa Plaça en dirección a la parroquia. Adoració dels Reis y posteriormente vuelven a Sa Plaça, donde entregan los regalos a todos los niños.

LLUCMAJOR

Concentración en la calle Francesc Moragues / Aragó. La salida es desde la calle Convent y finalizará en Born. Itinerario: C/ Convent, C/ Orient, C/ Jaume II, C/ Major, C/ Bisbe Roig, C/ Hispanitat, C/ Bisbe Taixequet, Plaza España, Lloc Sagrat, C/ Born, Plaza España, Lloc Sagrat y C/ Born. Habrá restricciones en el estacionamiento a partir de las 15.30 horas en la calle Convent (a partir de la c/ Sant Llorenç), Orient, Jaume II, Major y Bisbe Roig lateral derecho sentido Ronda Migjorn.

MANACOR

La cabalgata de los Reyes Magos arrancará a las 18 horas y cubrirá el siguiente recorrido: Avinguda del Parc, Avinguda de Baix des Cós, calle de Capdepera, Passeig d’Antoni Maura y calle Amargura antes de su llegada a la iglesia dels Dolors.

En Porto Cristo, Sus Majestades llegarán a la playa a las 19 horas. Después se dirigirán a la iglesia del Carme por las calles de Sant Lluís, Port y San Simó.

En el núcleo de s’Illot la llegada de los Reyes Magos será a las 18 horas con este itinerario: Centre Cívic, calle de la Llissa, Avinguda dels Pins, Camí de la Mar, calle del Giro-so, calle del Vell Marí y llegada a la Plaça del Llop.

En el pueblo de Son Macià la llegada de los Reyes Magos será a las 19 horas en la iglesia.

En Cala Murada la cabalgata se iniciará a las 18 horas y media hora después se entregarán los regalos en la iglesia.

MURO

Los Reyes Magos de Oriente iniciarán su tradicional cabalgata por las calles de Muro a las 18 horas.

PETRA

Los Reyes de Oriente llegarán a las 18 horas al municipio del Pla y serán recibidos en la iglesia parroquial antes de iniciar el reparto de regalos en la Plaça del Pare Serra.

POLLENÇA

La comitiva real saldrá a las 18,30 horas desde la Avinguda Pollentia y seguirán su recorrido hasta la calle Cecili Metel. Antes realizarán una parada en la Plaça Major.

En el Port de Pollença, los Reyes de Oriente llegarán a las 18,30 horas y realizarán un itinerario entre la carretera de Formentor y la Plaça Miquel Capllonch pasando por las calles Joan XXIII, Roger de Flor y Llebeig.

PORT DE SÓLLER

11 h. Llegada al muelle comercial, recepción por parte de los niños, adoración en la parroquia de Sant Ramon y posterior recorrido de las carrozas por la primera línea del Passeig Es Través.

SA POBLA

A las 18,30 horas está prevista la llegada de los Reyes Magos a sa Pobla. La cabalgata recorrerá las calles Isaac Peral, Major y Plaça Major, donde les espera un belén viviente representado por el Club d’Esplai Es Jardí Màgic. Después se entregarán los regalos.

SANTANYÍ

La llegada de los Reyes Magos de Oriente será a las 18 horas en la Porta Murada. Después se celebrará la adoración en la iglesia y la cabalgata para repartir los regalos. Al día siguiente se llevará a cabo, a partir de las 12,30 horas, el gran sorteo de regalos frente al Ayuntamiento.

SANT LLORENÇ

Los Reyes Magos harán su aparición a las 18 horas en la iglesia parroquial.

SES SALINES

A las 19 horas, la cabalgata real empieza en el Ayuntamiento.

SÓLLER

17 h. Inicio de la cabalgata desde el polideportivo de Son Angelats. Itinerario: Cetre, Camp de s’Oca, Adela Oliver, Teixidores, Romaguera, Cristòfol Colom, plaça Constitució, Jeroni Estades, Sant Jaume, Rullan i Mir, Sa Lluna, plaça Constitució, Jeroni Estades y Born.

18 h. Adoració dels Reis en la parroquia de Sant Bartomeu y, después, desde el atrio del Ayuntamiento, bienvenida de los reyes a todos los niños y niñas.

SON SERVERA

A las 17,30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán al puerto de Cala Bona. Una hora más tarde harán lo propio en la iglesia de Cala Millor y a las 20 horas harán acto de aparición en la Esglèsia Nova de Son Servera.