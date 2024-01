La cuenta atrás para que los Reyes Magos desembarquen en Palma ya está en marcha. En el taller secreto de Sus Majestades, ubicado en Son Fusteret, un grupo de artistas y artesanos ultiman los últimos preparativos para que todo vaya rodado en una Cabalgata que este año recupera el tono religioso y tradicional con la Natividad de Jesús como temática principal del desfile.

«El nuevo equipo de Cort quería hacer la Cabalgata menos carnavalesca para centrarla en el camino de los Reyes a Belén», detalló ayer a los medios la directora técnica del taller, Anabel Gomar. La responsable dirige un equipo de 13 artistas entre los que hay carpinteros, herreros, pintores, escultores o sastres que llevan meses trabajando en preparar la Cabalgata.

En total saldrán 14 carrozas, una más que el año pasado: algunas se estrenan este año y siguen el carácter tradicional que quiere recuperar el Ayuntamiento, como la del belén viviente de La Sang, que encarnará el valioso pesebre en la capilla de La Sang, o la de las ‘neulas’, en homenaje a una tradición típica de Mallorca. Otras carrozas, como la de los regalos o la de las cartas de los niños, son un clásico en este desfile, aunque gran parte de ellas se revisa todos los años, se remodela o se añaden conceptos nuevos, explicó ayer el director artístico de la Cabalgata, Dani Puig.

Por ejemplo, las tres carrozas que portarán a Melchor, Gaspar y Baltasar, este año por primera vez estarán encabezadas por tres grandes cofres: «Además de los regalos y los caramelos, Sus Majestades tienen que llevar oro, incienso y mirra», recordó Puig. Otra de las carrozas remodeladas es la del caballo que monta el heraldo que desfilará por delante de los Reyes para anunciar la buena nueva de su llegada.

En la gran noche participarán cerca de 600 personas entre comparsas y asociaciones, y repartirán un total de dos toneladas de caramelos. Gomar destacó la importancia de la seguridad de las carrozas: «Hay que fabricarlas pensando en que habrá gente subida y hay que tener en cuenta los quitamiedos», apuntó. En el equipo de artistas, Joan Massot es el encargado de las molduras, José Baez de las estructuras y la carpintería, Paola Puledda del atrezzo, Vito Tous es el sastre y Alberto Laosa el escultor. Mª Luz Miranda, Dani Reglero y Kristian Lukin han dado apoyo en varias funciones como el montaje de las carrozas, mientras que Dani Aguilarte y Dani Reglero se han encargado de los acabados de pintura.

Como se recordará, la Cabalgata empezará este viernes a las 18:00 horas en el Moll Vell, donde desembarcarán Sus Majestades a bordo del llaüt tradicional mallorquín ‘La Balear’. Una de las principales novedades del recorrido es que finalizará, si se cumplen los horarios, a las 21:00 horas en Cort, donde los Reyes saldrán a saludar. Además, el trayecto tiene algunos cambios este año. Partirá del Moll Vell y seguirá por Antoni Maura, plaza de la Reina, plaza Joan Carles I, calle Unió, Teatre Principal y La Rambla, donde a diferencia de ediciones anteriores la Cabalgata girará hacia Avingudes para dirigirse al paseo Mallorca. Desde el Ayuntamiento de Palma, la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, confía en que la lluvia y el frío no hagan acto de presencia el viernes: «La previsión es regular, pero los Reyes son mágicos y podrán hacer que no llueva. Si no, animamos a todos a venir con abrigos y paraguas».