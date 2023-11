Los portavoces de El Pi en el Consell de Mallorca y el ayuntamiento de sa Pobla, Antoni Salas y Joan Pérez, respectivamente, han presentado este viernes una moción que se debatirá en el próximo pleno del Consell para que los ayuntamientos puedan decidir dónde se tiene que instalar un parque fotovoltaico en sus respectivos territorios. «No puede ser que el Govern dé carta blanca para construir estas infraestructuras y que los ayuntamientos queden con las manos atadas», apunta Salas.

El portavoz de El Pi en la institución insular ha añadido que «tenemos que luchar contra el cambio climático e introducir la energía limpia, pero nadie quiere que le planten un centenar de placas solares delante de su casa, y esto es el que ha pasado en sa Pobla». Salas asegura que «lo peor» es que el Ayuntamiento solo ha podido agachar la cabeza porque su informe no es vinculante». "Esto tiene que cambiar, las placas deberían ir en las cubiertas de los edificios y naves, hy si no queda más remedio en alguna finca, pero no de esta manera".

Por su parte, Joan Pérez lamenta que «en sa Pobla no hemos podido decidir donde ponemos el parque solar; es evidente que una zona residencial y un campo deportivo no es un lugar apto» cuando un 50% del suelo rústico «está abandonado» en el municipio.

Por ello, El Pi propone un cambio normativo para que los informes municipales "sean completamente vinculantes" para decidir si se puede implantar o no un nuevo parque fotovoltaico en la parcela decisiva y que el Consell "consensúe con los ayuntamientos un mapa de las zonas donde se pueden desarrollar estas plantas".