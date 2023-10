Més per Capdepera, que el pasado 23 de octubre firmó un acuerdo de gobernabilidad con el PP, desvela en un comunicado que los socialistas propusieron presentar una moción de censura contra la alcaldesa popular Mireia Ferrer para formar un gobierno de coalición entre PSOE, Més y El Pi en el que el líder socialista Rafel Fernández reeditaría el cargo de alcalde en la última parte de la legislatura. No obstante, la asamblea de Més «volvió a rechazar por enésima vez y prácticamente por unanimidad cualquier acuerdo con el PSOE si el exalcalde no daba un paso al lado».

Los ecosoberanistas cargan contra Fernández, cuya actitud desde junio ha sido «tan nefasta» que la formación «ya no encuentra calificativos para definirla». «Nos cuesta mucho entender cómo es incapaz de reconocer que, después de 16 años en el Ayuntamiento, es el único responsable de que no sea posible un acuerdo progresista en nuestro municipio», apunta Més. Con respecto al pacto con el PP, destaca que «es evidente que partíamos de una diferencia ideológica importante, pero también de una importante coincidencia programática a nivel municipal», por lo que la asamblea de Més «entendió que ahora, por encima de cualquier otra consideración, debía priorizarse la gobernabilidad del pueblo par evitar una situación límite». La agrupación local critica la actitud «inflexible e inamovible» de la ejecutiva de Més per Mallorca, a la que acusa de oponerse al pacto con el PP «por cuestiones políticas de ámbito autonómico y sin hacer una lectura de la realidad de nuestro pueblo». También denuncia que a pesar de las «repetidas promesas de que no habría ninguna expulsión del partido», la petición al Ayuntamiento para que los regidores ecosoberanistas dejen de representar a Més per Mallorca «supone a la práctica una invitación a la agrupación a abandonar la formación». Esta decisión de la ejecutiva ha sido impugnada por los regidores y «suspendida temporalmente hasta la decisión de la comisión de Garantías del partido», explica Més per Capdepera, que también agradece el apoyo de votantes y simpatizantes en las últimas semanas.