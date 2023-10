Agricultura en Mallorca: ¿Cuál es el mejor aceite de oliva del mundo?

A nadie se le escapa el precio que se está pagando por un litro de aceite de oliva que, sin demasiados esfuerzos, se puede encontrar en los lineales de las tiendas a precios que ya rondan los diez euros la botella. Pero el mejor aceite de oliva no se vende, se crea. Y es que tal y como explica el presidente de la cooperativa agrícola Sant Bartomeu de Sóller, Miquel Gual, en la Serra de Tramuntana existe un «elemento cultural» añadido al aceite de oliva. Confiesa que muchos propietarios de olivares «van con la concepción de que el suyo es el mejor aceite de oliva», algo que se traduce en la elaboración de numerosas partidas de aceite de pequeños cultivos que «sirven para que el propietario de este terreno se produzca el aceite que consumirá a lo largo del año».

Por lo tanto, el incremento del precio que ha registrado este producto esencial en la dieta mediterránea «nada tiene que ver en que la gente elabore su propio aceite» porque «es más una concepción cultural que no económica». En este sentido, recuerda que en la Serra, y particularmente en el valle de Sóller, las zonas de cultivo del olivo «están enormemente parceladas olivares de pocas cuarteradas de superficie que sirven para dar el suficiente aceite para la familia durante un año». Se trata de «algo ancestral» que ha perdurado hasta la actualidad que incluso ha obligado a la cooperativa de Sóller a adaptarse a este tipo de mercado. Precisamente, Gual recuerda que hace unos años esta entidad tuvo que incorporar la maquinaria para habilitar una tafona para elaborar pequeñas partidas de aceite «porque los propietarios de estos olivares quieren su propio aceite, no otro cualquiera que se pueda producir con otras aceitunas de la Serra. Es decir, el pequeño propietario quiere aceite de sus aceitunas y no el producido con las del otro vecino», apunta.

Estas pequeñas partidas a las que se refiere Miquel Gual oscilan entre los 100 y los 500 kilos de aceituna, que aportan al pequeño productor entre 20 y 100 litros de aceite, «una cantidad suficiente para abastecer el consumo familiar durante un año». De hecho, rememora que antiguamente no existían otros aceites en el mercado, «por lo que todo tenía que cocinarse con el aceite de oliva», por lo que «era habitual producir una cantidad razonable de producto».

Y de Sóller a la Tafona de Caimari, que precisamente este jueves elaboraron el primer oro líquido de la temporada. Pep Moranta cuenta que además del aceite de su propia cosecha, también lo elaboran para terceros. «Ellos nos llevan las aceitunas y nosotros lo transformamos en aceite». La cantidad mínima que piden en la Tafona de Caimari para elaborar el aceite de sus propias aceitunas son 500 kilos. De todas formas, tienen otra opción en caso de no llegar a dicha cantidad. «La otra opción que damos es hacer aceite del día. La cantidad mínima de fruto que pedimos son 100 kilos. Se hace una agrupación al final del día y se hace una partida», detalla. Esto sí, prosigue, «este aceite no se lo lleva la gente que viene este día, se lo lleva la gente que viene a la jornada siguiente. Es decir, uno se lleva el aceite de gente que también ha traído sus aceitunas a la Tafona de Caimari pero que no llegaban a los 500 kilos necesarios para que sean de su propio fruto. «Esto gusta mucho porque tenemos clientes de muchos puntos de Mallorca, por ejemplo, de Llucmajor. Nos dejan sus kilos de aceituna y ya se marchan con el aceite correspondiente a la cantidad de fruto entregado».

Si uno le pregunta por los precios, avanza que como al final del día la cantidad que elaboran suele superar los 5.000 kilos o incluso llegar a los 8.000, se puede ofrecer buen precio. Así, detalla que para las partidas propias de 500 kilos a 1.000 el precio es de 20 céntimos, baja a 16 si los kilos rondan entre los 1.000 y los 3.000. Si ya superan las tres toneladas, baja a 13 céntimos. En cambio el aceite del día se paga a 14. «No hemos aumentado precios porque este año pensamos que haremos una campaña récord. La idea y las ganas que tenemos es que la gente haga todo el aceite que pueda, por ello, invitamos a la gente a que traiga las aceitunas. Este año vale la pena. Las previsiones de la península son que hay poca aceituna, el aceite del supermercado seguirá subiendo pero en Mallorca somos unos privilegiados porque hay mucho, mucho fruto», desgrana Pep Moranta. «La gente nos dice que tiene más aceituna que el año pasado», añade.

"Invitamos a la gente a que traiga las aceitunas. Este año vale la pena" Pep Moranta - Tafona de Caimari

Joan Mateu Moranta es uno de los que lleva sus aceitunas a la Tafona de Caimari para obtener su propio aceite. En su finca de Mancor de la Vall, s’Era Vella, custodia olivos milenarios que esta temporada vienen cargados de fruto. Su filosofía a la hora de cuidar los olivos se basa en la «mínima intervención para que el árbol vaya haciendo». Es verdad que este verano ha hecho mucho calor y la mosca no ha afectadoDe todas maneras, detalla que en primavera les hizo un tratamiento ecológico contra el repilo y a finales de verano otro tratamiento de piretrina ecológico. Así, presume de unos olivos que ya cuidó su abuelo, que lucen espléndidos. De hecho, cogiendo una rama cargada de aceituna confirma lo que decía Pep Moranta: «Esta será una buena campaña». Estima que empezará a recolectarlas a medianos de noviembre para luego llevarlas a la Tafona de Caimari, donde transformarán sus aceitunas en aceite.