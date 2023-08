Joan Mayol: «La subida en el aceite de Mallorca no supera el 12%»

El aceite de oliva ha doblado prácticamente su precio en el último año, llegando a superar los 10 euros por botella en algunos casos. Este alimento, esencial en la dieta mediterránea, se ha convertido en un bien preciado que en algunos supermercados ha tenido que llegar a ser protegido con sistemas antihurto debido al valor que ha alcanzado en los últimos meses.

La inflación producida por la guerra entre Rusia y Ucrania, ante la que el Gobierno central ya impuso medidas, junto a la baja producción del último año, han propiciado una histórica subida de su valor que está afectando al bolsillo de las familias.

Sin embargo, Joan Mayol, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Oli de Mallorca, explica a este periódico que el aceite mallorquín se está salvando de estas subidas gracias a que «los mallorquines hemos logrado salir de la dinámica de precios de la península». Esta dinámica se basa en la ley de oferta y demanda. En los pasados años, las cosechas habían sido menores, y al reducirse la oferta, el precio se encarecía. En cambio, tal y como explicó Mayol, el precio del aceite con D.O mallorquina se basa en los costes de producción del mismo, además de la cantidad de cosecha de cada año. «Para este 2023 se prevé una buena cosecha en Mallorca, por lo que el precio no subirá tanto aunque sea más caro de lo normal», aseguró.

Además, recalcó que la subida de este aceite autóctono se mantiene «entre el 12 y el 15 por ciento», por lo que realmente no se ve tan reflejado en su precio.

Cabe destacar que este tipo de aceite de oliva ya tiene un precio ligeramente más elevado al importado de la Península, por lo que este incremento no se ha notado tanto. «La subida no ha sido tan fuerte en la D.O. mallorquina, ya que el precio ya era ligeramente más elevado que el del aceite de la Península», destacó el presidente del CRDOP.

Mayol hace además un llamamiento para que no se deje de consumir este ‘oro líquido’, ya que asegura que debido al uso que le dan las familias, mucho más casual y no para utilizar en grandes cantidades de una sola vez, «representa poco dinero mensualmente».

Por otro lado, Alfonso Rodríguez, presidente de Consubal, aseguró que están viendo «con bastante preocupación» estas drásticas subidas en los precios, y asegura que temen que se prolonguen en el tiempo. En referencia al aceite de oliva importado de la Península, apunta que «prácticamente ha doblado su precio» y resalta que puede suponer un problema para las familias con menos recursos. «Puede afectar a la salud, ya que impide que muchas familias puedan tener una alimentación sana y tengan que utilizar otro tipo de aceites menos sanos», concluye.