Noche y día infernal en la Serra de Tramuntana. La plataforma Indignats Ma-10 ha denunciado las graves consecuencias que tiene la Pujada al Puig Major tanto a los vecinos que viven en la Serra como al entorno. “Es el rally que genera la mayor de las agresiones ecológicas contra la Serra de Tramuntana que hayan tenido lugar desde la democracia. La verdad que es una carrera de tradición franquista del año 1963 cuando no había ningún tipo de protección pero claro ahora la Serra de Tramuntana es patrimonio mundial de la Humanidad”, desgranan desde la plataforma vecinal que asegura que “cuando estas carreras están autorizadas, organizadas y patrocinadas (en este caso por instituciones como la UIB o el Ayuntamiento de Sóller) parece que mágicamente se vuelven inofensivas. Es decir que toda la fauna, la flora y los seres humanos que estamos confinados en casa debido a la carrera no tienen derecho a quejarse porque la carrera está autorizada”.

“Todo ser viviente que hay en la Serra está completamente aterrorizado durante toda la semana”, describen los vecinos que han pasado la noche en vela entre el estruendo de motores y la música de la fiesta montada en el Mirador de ses Barques. “Hay más de mil acampados en la carretera. Está prohibido acampar y la Guardia Civil no puede hacer nada”, denuncian. “Los organizadores nos habían asegurado que este año no habría acampados y que si hiciese falta, acudirían los antidisturbios para disuadirlos. No solo no ha sido verdad sino que se ha duplicado. Hay el doble de acampados”, continuan desde la plataforma que confiesan que “las palabras no son suficientes para describir el panorama que vivimos y la catástrofe ecológica que tiene lugar en la Serra a causa de estas carreras ya sean legales como ilegales porque tengan o no autorización hacen el mismo ruido, crean el mismo peligro y fomentan este ejercicio criminal entre los jóvenes”.

Noche infernal

Ha sido una noche infernal. De hecho, los vídeos de motos y coches y de la fiesta en el Mirador de ses Barques están grabados a las dos de la madrugada pero “ha habido fiesta toda la noche”. “Vinieron dos patrullas de la Guardia Civil pero no salieron del vehículo. Es un panorama dantesco y son responsables todas las instituciones implicadas desde el Govern hasta el Consell, o Delegación de Gobierno. Todos los que patrocinan y autorizan estas atrocidades son igual de responsables. Lo que se debe hacer es que la carrera se haga en el circuito de Llucmajor que es un lugar para hacer carreras”, añaden los vecinos que recuerdan que están “confinados en casa sin poder salir. No podemos salir hasta que abran la carretera”. “Es inaudito, absolutamente alucinate”, describen. “Es el crimen ecológico más grande que está sucediendo en la Serra y no hay quien lo salve”, zanjan.

Eso sí, ya avanzan que “esta noche será igual”. “Cuando termine la carrera, los coches y las motos continuarán hasta las siete de la mañana y la mierda que dejarán los acampados se prolongará quince días porque nadie sabe de quién es responsabilidad limpiar los residuos que ha dejado la carrera. Es un atentado múltiple. Es un atentado contra el orden público, contra la salud pública y contra el medio ambiente, además se comete una ilegalidad que es confinar a la población de la Serra, que no era legal ni en tiempos de pandemia”, lamentan unos vecinos que por activa y por pasiva han explicado su situación a “todos los cuerpos de seguridad”.