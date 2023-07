Construcción en Mallorca: La madera, el material estrella para lograr una vivienda energéticamente eficiente

Desde la crisis energética, la gente valora mucho el tema del consumo de energía. ¿Y si hablamos de eficiencia energética en la construcción? La realidad, explica el arquitecto Llorenç Brunet de Brunet Arquitectes, es que empieza a haber «bastante demanda», sobre todo del cliente extranjero. «Hace años que intentamos inculcar lo de la eficiencia energética pero la realidad es que no puedes llegar a todos porque no todo el mundo tiene la cultura ni las ganas de invertir lo suficiente para llegar a estos estándares» reconoce Brunet que recuerda que el concepto de passive house nació en Alemania, un clima que necesita calentar pero no refrigerar, por ello, es necesario adaptar estas estrategias aquí, es decir, combatir las altas temperaturas del verano para lograr un edificio eficiente.

En Brunet Arquitectes siempre les ha gustado ir un paso adelante, por ello, «uno de los materiales estrellas» para lograr un edificio eficiente es la madera. Reconoce que desde la crisis de 2007, se empezó a investigar la madera como alternativa económica en la construcción pero deja claro que «los edificios construidos con estructura de madera no son más económicos que los sistemas convencionales». De todas formas, deja claro, que cuando habla de edificios de madera, en el Mediterráneo, no tiene nada que ver con madera vista. Es la estructura del edificio que es de madera. Una vez lista la vivienda, nadie percibirá si su estructura es de madera o realizada con sistemas convencionales. La realidad es que la estructura de madera «nos facilita llegar a un sistema pasivo». «Llegamos a la madera porque siempre intentamos ser pioneros. Hacemos muchas obras de medio-alto standing de clientes centroeuropeos que construyen una segunda vivienda en la isla y ya tienen la cultura de apostar por un edificio eficiente», explica. Para lograrlo, resume, «lo fácil es hacerlo con estructura laminada de madera». En las islas, ha sido la entrada habitual del passive house porque el cliente extranjero ya tiene interiorizados estos conceptos. De todas formas, reconoce, puede haber alguna que otra obra urbana de viviendas pero de momento se hace muy poco porque «debes esperar seis o siete años para tener amortizada la diferencia de inversión entre el sistema passive house y el convencional». Así las cosas, «al cliente que es un inversor que construye pisos para alquilar o vender, no le interesa. La lucha está en este campo». Por ejemplo, «a un promotor que quiere hacer viviendas con madera y vender passive house, ¿qué le costará? ¿Un 10 o un 12% más? Esta diferencia la amortizará la persona que compra, no el promotor. La diferencia es difícil de asumir para un promotor inmobiliario, debe estar muy concienciado», admite. Dos sistemas Brunet explica que existen dos sistemas de construcción en madera. Está el Frame que es complicado adaptarlo aquí porque está más pensado para un clima frío y seco. Luego hay el CLT, el contralaminado de madera, que es idóneo para un clima húmedo y cálido. «La diferencia sustancial es que no tiene cámaras. Es una leña tratada, contralaminada y muy resistente al fuego», desgranan desde Brunet Arquitectes que tiene una estrecha colaboración con EGOIN, la empresa de referencia española en CLT. Además de la madera como envolvente para lograr un edificio passive house, hay que tener en cuenta los sistemas de climatización y renovación de aire utilizados. «Estos dos conceptos son tan importantes como construir en madera. Otro punto a considerar es hacer un edificio hermético», apunta. Y como buen arquitecto, el diseño de los edificios «es el tema estrella». «No hay que dejar de pensar en el diseño arquitectónico porque tiene unas condiciones muy importantes para el passive house porque un mismo edificio colocado hacia el sureste o hacia el suroeste es diferente. De abril a noviembre en la isla necesitamos controlar las radiaciones del sol. Por ello, hay que acudir a lo que milenariamente se ha tenido en cuenta, es decir, diseñar según el clima, no según las vistas que queramos». Otro tema importante es que la construcción es «mucho más rápida». «En una semana o diez días se levanta la estructura», remarca. Con todo ello, Brunet admite que es un «sistema fácil de ir hacia él». Ya empiezan a tener clientes mallorquines que apuestan por la eficiencia energética, son los que se hacen la casa para ellos.