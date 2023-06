El alcalde de Sóller, Miquel Nadal: «No vengo a sustituir a Carlos Simarro, vengo a hacer de alcalde»

Sóller tiene un nuevo alcalde desde el pasado 17 de junio. Miquel Nadal Vaquer, el candidato del Partido Popular, es el que preside el consistorio solleric y lo hará durante los próximos cuatro años, después de haber sido concejal durante la legislatura precedente y haber asumido las responsabilidades relacionadas con los deportes y la cultura.

Nadal ocupa ya el despacho de su predecesor, el también popular Carles Simarro, el alcalde que ha gobernado Sóller durante más años de la historia. Sobre la mesa, en la segunda planta del Ayuntamiento, hay todavía algunos de los objetos que Simarro utilizaba en su día a día. La decoración no ha cambiado. Desde este lugar, con vistas privilegiadas sobre la Plaza de la Constitución, el nuevo alcalde hace un repaso a la vida política municipal, al pacto suscrito con Seny i Sentit, a los proyectos a desarrollar durante esta legislatura y su futuro personal. «Nunca pensaba ser alcalde», ha dicho en varias ocasiones. Pero ahora que ya se sienta en la silla se apresura a ponerse al día de todos los asuntos relacionados con la política local para encararlos después de una maratoniana semana para arrancar un nuevo orden en las Casas Consistoriales de Sóller.

Usted dijo en su discurso de investidura como alcalde que son un equipo de once. ¿Será bien avenido o mal avenido?

No tengo ninguna duda de que las relaciones serán buenas y que haremos un buen equipo. Somos rotundos en esto.

¿Ha sido éste el mejor pacto que se podía hacer para gobernar en Sóller?

Creo que era el pacto natural. Es mi opinión. Acaso Sebastià lo veía de otra manera porque se consideraba un partido independiente y podía pactar con otros, pero yo lo veo como la mejor opción.

¿Por qué han descartado un gobierno en minoría del PP?

Porque hemos hecho un pacto natural, contundente, porque somos un equipo de once y tenemos en la oposición a un equipo de seis. Además, no es un pacto de presente sino también de futuro, porque debe pensarse en estas cosas.

¿Quiere decir que existe alguna posibilidad de hacer una coalición con ellos, después de los precedentes con UNISO e IPIS de hace algunos años?

Es algo que no nos hemos planteado. De hecho, llevamos pocos días, y lo único que hemos hecho ha sido perfilar las concejalías, vamos acercando posturas y la sintonía es buena.

¿Se ha sentido presionado por algún lado a la hora de suscribir el pacto de gobernabilidad?

Yo he tenido contactos con mi partido y lo que querían era que llegáramos a un acuerdo, obviamente. Lo que ocurre es que la cosa se enredó. Debemos tener en cuenta que nosotros sólo podíamos dialogar en una dirección, aunque yo sí hablé con Més y PSOE, más bien por cordialidad, no para llegar a acuerdos, porque es complicado, aunque no imposible. Y obviamente me han dado 4.500 opiniones y consejos de amigos y gente que te detiene por la calle, y cada uno me decía algo distinto.

¿Este pacto habría sido posible con Simarro como alcalde, después de los roces que habían surgido durante la legislatura?

Yo creo que sí, porque Carlos es un político cien por cien.

¿Y cómo es sentarse en su silla durante tanto tiempo como alcalde?

Con tranquilidad por una serie de motivos. Del Barça se fue Messi y del Madrid Ronaldo, pero su sustituto no es nadie concreto. Un jugador se coloca en su sitio, pero su nivel no es el mismo. Yo he estado mucho tiempo con Carlos: durante la pandemia tuve un ERTE y fui por ahí todos los días, y luego cogí la dedicación exclusiva. Sé cómo era su manera de afrontar los problemas, los veía venir de lejos. No vengo a sustituir a Carlos, simplemente vengo a hacer de alcalde. Él me ha ayudado mucho. Y no quiero compararme con él porque cada uno tiene su perfil, el suyo es más político (de hecho él será consejero o diputado) y yo seré más cercano y haré más calle, con sus ventajas e inconvenientes. De hecho a mí las negociaciones para pactar me han costado un poco más por mi forma de ser.

De hecho en su discurso pidió disculpas por algo de las negociaciones. ¿A qué se refería, concretamente?

Me explico. En algún momento la tensión que se produjo entre nosotros hizo que dijera algunas palabras inadecuadas. En el mundo del deporte la gente me ha visto actuar de una manera que a veces no se corresponde con mi forma de ser habitual: yo sí me sé enfadar, y me pasa muchas veces, aunque no lo parezca. Y esto ocurrió en las negociaciones, pero es completamente normal, y seguro que ocurrió en todos los partidos. Y pedí disculpas por eso.

¿Se pueden sacar lecciones del mundo del fútbol para la política?

Totalmente. Por ejemplo, en el fútbol empiezas a competir con tus propios compañeros para que te juegues un juego en el once inicial, después tienes enfrentamiento con el entrenador, y después tienes la competición con tus rivales, y llegas a niveles muy altos de crispación, casi agresivo y violento. Y uno aprende a controlarlo.

¿Cree en la lealtad de sus compañeros de viaje? ¿Será un buen socio Seny?

Seguro que sí.

¿Puede influir negativamente el pacto con Vox en el Govern a algunas demandas que plantean hacer desde Sóller a Prohens?

Yo no lo creo. El día a día lo tenemos más con el Consell que con el Govern, pero no creo que afecte lo más mínimo.

¿Cuál será su primera consecución una vez que se forme el nuevo gobierno municipal?

Evidentemente hay cosas urgentes del día a día. Pero lo que debemos hacer pronto es mirar los presupuestos, terminar el Defensora, empezar a hablar del tema de aparcamientos, hay temas que ya están en marcha como el centro de día, los parques infantiles, el fin del contrato con Sóller Recicla... tenemos muchas reuniones entre nosotros y con los técnicos de la casa para ir avanzando.

Haga una radiografía de la situación actual del Ayuntamiento de Sóller.

El Ayuntamiento ha tenido que pagar 9,5 millones por el Infante Lois y hubiéramos podido hacer muchas cosas con este dinero. Hoy me resulta difícil hacer la radiografía que me pide porque durante estos cuatro años no he tenido información de todas las áreas porque sólo iba a las comisiones informativas de mis dos áreas ya las otras no. Ahora tendré que recopilar mucha información para tener una idea clara de cuál es la situación actual. Pero económicamente creo que no hay ningún problema.

¿Bajará algún impuesto, ya que la economía municipal parece que va viento en popa?

La idea es ir bajando, sobre todo el IBI, pero debemos tener en cuenta que es el principal ingreso del Ayuntamiento.

¿Habrá aparcamiento en Cetre dentro de cuatro años?

Ésta es la idea, y es una idea compartida: Seny i Sentit lo llevaba al programa y nosotros también. La idea es hacer un aparcamiento, cuidando el entorno, es decir, que se pueda enterrar un poco y que moleste lo menos posible a los vecinos. Creo que incluso la oposición estará de acuerdo en hacerlo porque es disuasorio para la gente que nos visita.

¿Cuántas viviendas sociales dejará hechas al final del mandato?

Nuestra idea es hacerla en la Plaza Teixidores, detrás del parque infantil. El Ayuntamiento tiene posibilidades de comprarlo.

¿Cómo será el nuevo Infante Lois después de la reforma?

Será un recinto abierto a todo el mundo, con un aparcamiento subterráneo, aunque ya veremos cómo financiaremos. Será un espacio deportivo y recreativo, abierto a todos y pensando en los atletas y con un campo de fútbol reglamentario en el centro. Son 18.000 metros y da para mucho.

¿Tendremos teatro Defensora cuando usted acabe su legislatura?

Ya es un tema que ha quedado enquistado. Deberemos esperar a tener otra subvención para continuar las obras. Tiene que quedar listo, es una prioridad.

Con todas las inversiones que hemos hablado en esta entrevista, ya llevamos más de diez millones de euros. ¿De dónde los sacará?

Debemos sentarnos todos y estudiarlo. También en el Infante Lois tenemos la solución de hacerlo poco a poco. De hecho, si ahora tenemos un aparcamiento en superficie de 175 coches y programamos un subterráneo de 200, ¿por qué tenemos que gastar tanto por 25 coches más? Es algo incongruente.

¿Será el candidato en las próximas elecciones?

Cuatro años pasan rápido y en las próximas elecciones tendré 66 años, que ya serán muchos. Ahora mismo pienso en estos cuatro años y después ya veremos. Tengo muchas ganas de trabajar sabiendo que saldrán muchos problemas.