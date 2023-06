Laura Celià, portavoz de Més per Sóller, ha instado al nuevo equipo de gobierno municipal a que «deje de pensar en las ganas de mandar» y que el ejecutivo de Miquel Nadal «empiece a trabajar» por Sóller. La representante del principal partido de la oposición también ha denunciado falta de transparencia «sobre las prioridades políticas que se abordarán en esta legislatura», lo que, según ha afirmado, contrasta con que PP y Seny ya tengan dibujado el mapa de las dedicaciones exclusivas remuneradas que tendrán algunos concejales del equipo de gobierno.

Para Més per Sóller es denunciable que «todo Sóller ya sabe cuántas dedicaciones exclusivas habrá en el nuevo pacto, quién se las quedará y quién será el primer teniente de alcalde, pero aún no hemos tenido ningún tipo de información sobre el pacto firmado entre el PP y Seny ni sobre las prioridades políticas que se abordarán en esta nueva legislatura». Celià recuerda que ambos partidos no han firmado ningún acuerdo por escrito o que no se ha dado a conocer.

La portavoz de Més recuerda también que no hay un cambio político en el ayuntamiento que esté pendiente de realizar un traspaso de poder, por lo que exige que «se arremanguen» y que «se pongan a trabajar ya practicar la transparencia y honestidad que tanto han predicado».

A los representantes de Més les llama la atención que durante la última semana PP y Seny han centrado su actividad «en cómo se reparten el poder y las ganas de mandar» y por eso les insta a «empezar a trabajar» para Sóller «de una vez por todas».

Entre las prioridades que Més quiere que aborde el reeditado pacto de gobierno en el consistorio ‘solleric’ destaca la saturación turística «que ellos mismos han reconocido en campaña» o el acondicionamiento de los centros educativos.