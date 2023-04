El director general de la empresa perlera de Manacor, Didier Grupposo: «Majorica sobrevive a todas las tormentas»

La compañía perlera cambió de manos en julio de 2021 tras un concurso de acreedores y varias décadas de penurias sociales y financieras. Ahora, después de la crisis y en manos de la francesa Majoraperla, vuelve a sacar la cabeza en un sector cambiante y tendente a las modas. Con imagen renovada Majorica vuelve a la carga tras dejar sus cuarteles de Barcelona y volver a tomar las decisiones desde Manacor.

¿Majorica tiene más vidas que un gato?

¡Me encantan los gatos! Cuando entramos de lleno en la crisis, durante la última pandemia, y empecé a pensar estrategias para sobrevivir y a hablar con inversores, ya les dije eso: que sepáis que aquí todos somos inmortales, tal cual. Majorica sobrevive a todas las tormentas. Aún me acuerdo de cuando, aquí mismo [señala fuera del despacho de dirección en Manacor], anuncié que no tenía más remedio que presentar un concurso de acreedores. La cara de la gente era de como seso no puede ser», pero al mismo tiempo les aseguré que iba a luchar para que ese no fuera fin de la historia, sino el punto de inflexión. Y lo ha sido.

¿Han aprendido de los errores pasados?

Más que de errores diría que hemos aprendido de nuestras debilidades. Es verdad que todos cometemos errores puntuales, pero digamos que hemos sabido localizar dónde estábamos y dónde había problemas. Tienes que pensar: vale voy a correr una maratón, porque este es un recorrido de largo plazo; pero si no estoy en plena forma, si no tengo el sistema informático correcto, no tengo los talleres a punto… pero me creo guapo y resulta que no lo soy… hay que enfocarlo de otra forma y hacer un lavado de cara. A todos los inversores candidatos también les dije: «Majorica es una maravilla, con un potencial enorme, pero hay mucho trabajo», no valía decir me quedo con la empresa sino que había que invertir. El nuevo propietario tiene toda la ilusión del mundo y entiende que esto es una maratón.

¿En qué estado se encuentra actualmente Majorica?

En un estado de ebullición total y de ilusión. Es decir, tenemos a todos los equipos de los distintos departamentos con proyectos, con una visión clara de que esto nos ha servido de lección y que de aquí en adelante debemos mirar para que cada departamento mejore. Si en los últimos 20 años hemos facturado 20 millones de euros, en los próximos dos o tres años debemos facturar 50 millones. Es un buen reto. Pero para ello hay que estar preparados y hay que empezar a sembrar.

¿Dónde?

Obviamente no todos los proyectos van a triunfar. En el mercado español, al que seguimos mirando con cariño, y en el mercado internacional. La semana que viene nos vamos a una feria en Singapur para intentar abrir más el mercado asiático, y en verano abriremos una popup store de seis meses en Miami para entrar en Estados Unidos, donde en estos momentos no hay tienda física, sino que vendemos únicamente online.

Por tanto, ¿la vocación es más internacional ahora?

Antes esos 20 millones de euros los hacíamos enfocándonos casi exclusivamente al turismo sin mirar a los clientes españoles. Pero aquí en España viven 47 millones de personas… sabiendo que ahora hasta los chicos llevan perlas, tenemos 47 millones de clientes potenciales. Hasta los niños llevan perlitas… No debemos olvidar el mercado estatal donde el reto es doble: lavarte la cara a la marca y volver a que la gente confie en ti, un reto más de marketing y diseño que otra cosa. A nivel internacional debemos estar más pendientes de la competencia.

¿Al mundo le sigue interesando la perla artificial?

¿Artificial? Diría que la nuestra es una perla orgánica, porque al final utilizamos, a parte del núcleo que es de cristal, elementos naturales. Porqué ¿Natural qué es, abrir una ostra y meterle de manera forzada un grano para que se desarrolle una perla y acabar matándola?, así es el proceso de las perlas cultivadas.

La pregunta sigue siendo la misma. ¿A la gente, al mercado, le sigue interesando la perla?

A nivel ecológico nuestra perla, en cuanto a sostenibilidad, se defiende mucho mejor que la cultivada, porque no maltratamos a ningún animal. Y además las tendencias nos indican que las perlas vuelven a estar de moda, y estamos subidos en la ola. Si pregunta en Miami o en Berlín, la gente sigue relacionando a Majorica con perlas y eso es lo que nos interesa.

¿Se mantiene como artículo de lujo?

De lujo asequible. Es un precio que no es de bisutería de 5 o 20 euros. De promedio la pieza Majorica está entre los 120 o 150 euros. El lujo asequible de hoy admite que puedas tener en un mismo escaparate una pieza de 50 euros y al lado un collar de 3.000; la clientela lo entiende. Antes estaba mucho más segmentado.

El cuartel general de Majorica ha pasado de Barcelona a Manacor. ¿Por qué?

Porqué Manacor es cada vez más internacional. Es una de las lecciones de la pandemia. En el fondo el núcleo duro está aquí en Manacor, así que trasladamos las oficinas aquí. Después cuando necesitemos un talento especial ya saldremos a buscarlo donde esté. La comunity manager está en Madrid, por ejemplo, y nos coordinamos perfectamente desde aquí sin ningún problema. Y venir a Mallorca, por sus conexiones, hoy en día es súper cómodo.

¿Todas las perlas se siguen fabricado en Manacor?

Sí, el cien por cien, y vamos a seguir haciéndolo. Es el secreto mejor guardado después de la Cocacola. De hecho estamos estudiando doblar turnos de producción. Actualmente la jornada laboral es de 7 a 15 horas… si queremos duplicar las ventas deberemos trabajar el doble. Se trata, como le decía, de invertir para mejorar la fábrica.

¿Cuántas perlas producen al año?

Hay que diferenciar. Están las que fabricamos y luego las que acaban pasando el control de calidad. Actualmente estamos fabricando cuatro millones de perlas anuales que acaban vendiéndose. Eso no quiere decir piezas. Es decir, unos pendientes pueden llevar dos perlas, pero un collar evidentemente muchas más. Depende de la joya. Así que piezas como tal serían 700.000 al año. Cada minuto, en algún lugar del mundo se vende una pieza Majorica. Tal cual.

¿Cuántas personas trabajan en la fábrica de Manacor actualmente?

Estamos en una plantilla de 110 y con previsiones de aumentar. No es un sector de mucha escala.

¿Para cuándo un museo de la perla?

De momento pienso más en la posibilidad de un museo itinerante, para que vayamos explicando por el mundo la historia de Majorica. Pienso que hasta podría dar para un guión de una serie de Netflix [risas], los primeros años, la época vivida durante los últimos, la de hace veinte… habría material. El patrimonio Majorica es tan rico que debemos darle vida y salida en los próximos años. Estamos dando pasos, tenemos un archivo que puede dar muchas sorpresas interesantes.

¿En qué punto está la viabilidad de Majorica?

Majorica es una empresa saneada. Vamos frescos y para este año y el que viene los resultados ya serán positivos. Después están las inversiones, que es lo bonito y lo que somos conscientes que debemos acometer. En estos momentos la propiedad entiende que el dinero que se gana no es para el negocio, sino para invertir a largo plazo.

¿La gente joven reconoce la marca?

-Hasta ahora en España nos conocía sobre todo la gente de 45 años para arriba. Hoy el reto es que lo hagan los de 30. No vamos a los milenials puros, porque creo que ya hay mucha competencia y porque es donde está el poder adquisitivo en estos momentos. En China, por ejemplo, es otra cosa y gente de 24 años sí que por su nivel económico, dado que se emancipan más pronto, puede comprar piezas.

-¿El collar de perlas sigue estando de moda pues?

-Hay diferencias de percepción entre quienes marcan tendencia como Rosalía o Harry Styles, que salen con perlas, con collares. En chichos también.

-Veo que han huído de la típica imagen de la chica semidesnuda para anunciar sus perlas en la nueva campaña. ¿La sociedad actual ya no lo admite?

-Todavía existe ese tipo de publicidad. Pero en una sociedad cada vez más inclusiva va perdiendo el sentido.