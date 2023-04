En s'Alqueria Blanca, durante el día de ayer se montó la Casa Santa. Se trata de una escenografía que simula un gran portal historiado al que se accede a través de una gran escalinata. La escalinata, según los libros de gastos de la parroquia data de 1866 y, la gran portalada probablemente responda a los gastos registrados en 1889, año en que se gastan 225 de las antiguas pesetas para “la construcción de la casa santa” .

Este tipo de escenografías, representando un portal con escalinata, estuvo muy arraigada en Mallorca, tal como describe Mn. Antoni Maria Alcover, en su libro Corema, Setmana Santa i Pasco : “A Mallorca antigament lo que feien, i fan encara per tot, és figurar a l’altar major una espècie de casa, això és, una gran portalada a on pugen per una escalonada, amplíssima, amb brendolats a cada banda que se despleguen a dreta i a esquerra, tancant to els presbiteri, amb pilars o columnes ençà i enllà i profetes dedalt en actitud planyívola i mostrant ses seues profecies sobre la Passió i Mort de Bon Jesús. En es replà superior de tal escalonada posen un altar, i damunt aqueix altar es Monument o Presó per reservar-hi el Santíssim; i tota aquella escalonada plena de canelobres amb candeles i ciris encesos tot es temps que el Santíssim es dins el monument.”

Este conjunto, que se recuperó hace unos años, fue estudiado por el restaurador-Conservador Pere Terrasa, que dirige el montaje con la ayuda inestimable de colaboradoras y colaboradores, feligreses de la parroquia de Sant Josep de s’Alqueria Blanca.