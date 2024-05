La izquierda exige el cese de Toni Deudero y Cort lo descarta: «Se ha inflado un globo»

Toni Deudero estuvo ayer en el centro del debate político en Cort. El PSOE y Més per Palma reclamaron a Jaime Martínez el cese inmediato del regidor de Movilidad por la crisis abierta tras la renuncia de dos funcionarios de su departamento por discrepancias con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Por contra, el equipo de gobierno salió en defensa del concejal y aseguró que estas tensiones no retrasarán la ejecución del proyecto, que debe aprobarse antes del 31 de diciembre para no perder 27 millones de euros de fondos europeos.

La izquierda reclamó que tanto el regidor como el alcalde aclaren si hubo presiones sobre esos dos funcionarios, el jefe de departamento y el jefe de servicio, para que firmaran un proyecto de ZBE del que discrepan. «Según han informado los medios, estos técnicos se han sentido presionados por Deudero. Se denuncian los malos modos del regidor y un comportamiento dictatorial. Así califican fuentes de los funcionarios la situación en el área de Movilidad. Hay líneas rojas que los cargos públicos no pueden traspasar», criticó el portavoz del PSOE de Palma, Xisco Ducrós.

El socialista señaló asimismo que Martínez «se esconde» y le reclamó que «dé la cara» para explicar estos hechos. «¿Cómo es posible que se consienta que un regidor presione a funcionarios y se les obligue a firmar cosas que consideran ilegales? Nos preguntamos si el alcalde vela por el interés general o va a seguir amparando actitudes inaceptables», subrayó Ducrós.

«No son los funcionarios los quienes se tienen que ir, sino Deudero», añadió.

También Més per Palma apeló a Martínez. «Reclamamos al alcalde el cese inmediato del regidor Deudero. Si se confirman las acusaciones de coacciones a los funcionarios de este Ayuntamiento, estamos ante una situación gravísima», indicó el regidor Miquel Àngel Contreras.

«Hablamos de una injerencia política a los funcionarios de Cort para que aprueben cuestiones que van en contra de la ley. Todo fundamentado en el negacionismo climático de Deudero y del PP. Exigimos que dejen de gastar energía en perder dinero público para Palma. Ya llevan más de 200 millones de euros de inversiones perdidas para el tranvía, para el eje cívico de Cotlliure y parece que ahora se perderán 30 millones de euros para la Zona de Bajas Emisiones», destacó Contreras en relación a los fondos europeos destinados a implementar la ZBE y que se perderán si no se ejecuta antes del 31 de diciembre.

Mercedes Celeste: "Una cortina de humo"

Cort trató de zanjar la polémica enfocando a la gestión de la ZBE por parte del PSOE durante la pasada legislatura. «¿En base a qué piden el cese? Los ciudadanos merecen más respeto y que dejemos la política de acoso y del fango, algo que está tan de moda en el PSOE en Madrid», subrayó la portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste.

La regidora restó importancia a estas dos renuncias, y garantizó que Palma tendrá en plazo una ZBE, un área en el centro de Palma comprendida entre las Avenidas y el mar en la que habrá severas restricciones al tráfico.

Asimismo, Celeste negó presiones para que los dos funcionarios firmaran el proyecto tal como les pedía Deudero. «No he hablado con ellos, pero en absoluto me consta que sea así. Es una cortina de humo, una gran bola. La ordenanza tendrá sus informes técnicos y jurídicos antes de salir adelante, como siempre se ha hecho», manifestó.

«Respetamos que un funcionario no se sienta cómodo y decida regresar a su plaza. Pero bajo ningún concepto hay una irregularidad técnica ni jurídica», añadió al respecto.

Del mismo modo, la portavoz ha asegurado que estos dos abandonos no se traducirá en retrasos en la aplicación de la ZBE en Palma antes del 31 de diciembre. «El funcionamiento de un departamento no depende de un cargo que estaba en comisión de servicio. Se han mezclado varias cosas y se ha aprovechado para inflar el globo. No ha habido ceses, ni dimisiones, nada que ver con la praxis de estos últimos años en el Ayuntamiento de Palma», sentenció.