El Ayuntamiento minimiza la renuncia de dos funcionarios por discrepancias con Deudero: "Se ha inflado un globo"

La portavoz de Cort, Mercedes Celeste, ha descartado el cese del regidor de Movilidad, Toni Deudero, que han reclamado tanto el PSOE como Més per Palma. "¿En base a qué piden el cese? Los ciudadanos merecen más respeto y que dejemos la política de acoso y del fango, algo que está tan de moda en el PSOE en Madrid", ha introducido la regidora de Govern Interior y Función Pública.

Celeste ha restado importancia a la renuncia del jefe de departamento y del jefe de servicio del área de Movilidad que dirige Deudero por serias discrepancias con el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una iniciativa europea que delimitará un área en el centro de Palma comprendida entre las Avenidas y el mar en la que habrá severas restricciones al tráfico.

Asimismo, ha negado presiones para que los dos funcionarios que han renunciado firmaran el proyecto tal como les pedía Deudero. "No he hablado con ellos, pero en absoluto me consta que sea así. Es una cortina de humo, una gran bola. La ordenanza tendrá sus informes técnicos y jurídicos antes de salir adelante, como siempre se ha hecho", ha manifestado Celeste.

"Respetamos que un funcionario no se sienta cómodo y decida regresar a su plaza. Pero bajo ningún concepto hay una irregularidad técnica ni jurídica", ha añadido al respecto.

Del mismo modo, la portavoz ha asegurado que estos dos abandonos no se traducirá en retrasos en la aplicación de la ZBE en Palma antes del 31 de diciembre. "El funcionamiento de un departamento no depende de un cargo que estaba en comisión de servicio. Se han mezclado varias cosas y se ha aprovechado para inflar el globo. No ha habido ceses, ni dimisiones, nada que ver con la praxis de estos últimos años en el Ayuntamiento de Palma", ha destacado.

En este sentido, ha indicado que ahora se abrirá un proceso al que se podrán presentar los funcionarios que cumplan con los requisitos.

Celeste solo ha admitido un error de Movilidad estas últimas horas. "Deudero tenía previsto presentar esta ordenanza el martes en una rueda de prensa. Pero el alcalde consideró, y nosotros consideramos que está muy bien considerado, que primero había que sentarse con las entidades vecinales y las empresariales para informarles. Por eso se canceló", ha asumido.

"El PSOE desistió por una cuestión electoralista"

La portavoz ha culpado al anterior equipo de gobierno de que la ZBE todavía no esté aprobada. "En 2021 se contempló la ejecución de una zona de bajas emisiones. Se pidieron unos fondos europeos para este proyecto y otros similares, con el requisito de aprobarse antes del 31 de diciembre de 2023, teniendo además una ordenanza en marcha. A eso se comprometieron José Hila, Xisco Ducrós, Xisco Dalmau y todos los que les aplaudían. Pero en diciembre de 2022, cuando todavía les quedaba un año de plazo, Dalmau anunció que desistía de la aprobación de la ordenanza", ha señalado Celeste en alusión al exregidor de Movilidad socialista, a quien Deudero ha sucedido en el cargo.

"Ellos sabían que en seis meses que quedaban hasta las elecciones no iba a dar tiempo, y si hubieran sido responsables habrían pedido una prórroga para salvar los fondos europeos. Pero no lo hicieron. Quien debió cesar es quien hizo dejadez de funciones por una cuestión electoralista. Venían las elecciones de mayo y no les apetecía ir con una ordenanza que ocultaron", ha criticado la portavoz.

Ya dentro de esta legislatura Movilidad pidió una prórroga de un año para ejecutar la ZBE, por lo que tiene hasta el 31 de diciembre para implementarla y desarrollar una ordenanza. En caso contrario, Palma perderá 27 millones de euros de fondos europeos para esta iniciativa y otros proyectos medioambientales vinculados.