Delegación del Gobierno defiende que no invitó a los vecinos del Parc de ses Fonts porque no están inscritos en el registro oficial

La Delegación del Gobierno en Baleares afirma que la asociación de vecinos del Parc de Ses Fonts no fue invitada a la presentación del proyecto urbanístico de Son Busquets porque no está inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (REMEC) del Ayuntamiento de Palma. Al menos no lo estaba el 18 de enero, cuando se elaboró una lista de entidades vecinales a las que invitar.

La directora general del SEPES, Leire Iglesias, presentó el miércoles en Palma la propuesta de este organismo público dependiente del Ministerio de Vivienda para construir 831 viviendas en el antiguo cuartel militar y diversos equipamientos públicos. Vecinos del Parc de Ses Fonts y del Camp Redó-Camp Roig expresaron su enfado por no haber sido invitados.

La Delegación del Gobierno defiende que acudió al REMEC porque es el registro oficial de entidades del municipio. Allí están incritas, y por tanto fueron invitadas, las asociaciones de Cas Capiscol y Camp Redó, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma y otra asociación que agrupa a diferentes barrios.

En todo caso, desde esta administración subrayan que los vecinos interesados en conocer más datos sobre el proyecto pueden pedir una reunión informativa con el Delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal.

Una treintena de vecinos se concentraron el martes por la tarde frente a la entrada de Son Busquets para protestar por haber sido excluidos de la presentación del día siguiente. También acudió el regidor de Urbanismo del Ayuntamiento, Óscar Fidalgo, ha explicar la postura del Consistorio.