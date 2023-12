Lejos de templarse, la temperatura política en Cort no deja de subir. El pleno del Ayuntamiento de Palma ha sido hoy escenario de peticiones cruzadas de dimisiones y reprobaciones que han tenido por objeto el alcalde, cuatro regidores y dos directores generales. Y como trasfondo la concesión de contratos por parte del Consistorio a la empresa de los padres de la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol.

El pleno ha aprobado con los votos del PP una proposición de Vox para reprobar a Truyol y destituirla como presidenta de la Comisión del pleno de Urbanismo y Medio Ambiente por ser "la persona que más ha contribuido a la crispación", en palabras de Fulgencio Coll. Por otro lado, se ha debatido -y rechazado- una proposición conjunta del PSOE, Més per Palma y Podemos para cesar a los regidores Óscar Fidalgo y Toni Deudero, a los que acusan de crispar con sus intervenciones, y reprobar al alcalde, Jaime Martínez, por "dejadez de funciones".

Del mismo modo, se han rechazado dos proposiciones de la izquierda para pedir la destitución del director general de Artes Escénicas, Rafel Brunet, y del director general de Comercio, Antoni Fuster, por incumplir el régimen de compatibilidades. Més per Palma también pedía la destitución del regidor de Cultura, Javier Bonet, supervisor de Brunet.

"Pleno tras pleno nos tilda de fascistas, mentirosos y ahora pone el grito en el cielo. Sorprende que los socialistas hagan seguidismo de Més, pero nosotros no toleraremos ser llamados fascistas y otros insultos que nos lanza", ha espetado Coll a Truyol cuando argumentaba los motivos de su moción para reprobar a Truyol y cesarla como presidenta de la comisión de Urbanismo.

"Hoy la bola se ha hecho más grande"

El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, se ha dirigido a su predecesora en términos muy duros para justificar el apoyo del PP a la moción. "Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Hay muchos y variados motivos que justifican esta iniciativa. Por ejemplo los contratos a dedo que han beneficiado a su familia, son hechos muy graves que ponen de manifiesto una actuación muy irregular. Ayer mismo supimos que en 2017 se adjudicó un contrato directamente a su madre, decretado por un regidor perteneciente a Més", ha subrayado Fidalgo.

"Hoy la bola se ha hecho más grande al saberse que se adjudicaron treinta contratos más. Es lunes solo reconoció nueve, es evidente que mentió de manera deliberada a todos los ciudadanos. Nos preguntamos cuántos contratos ha escondido a la opinión pública y con qué nueva noticia nos despertaremos mañana. No puede mantenerse ni un minuto como concejal del Ayuntamiento. Le pedimos la dimisión con carácter inmediato. Al margen de responsabilidades penales que puedan derivarse de estas actuaciones, tiene una responsabilidad como concejal", ha manifestado Fidalgo.

Miquel Àngel Contreras, de Més, ha salido en defensa de Truyol. "¿Por qué le tienen tanto miedo? Se la ha insultado por parte de dos regidores [en referencia a Deudero y Fidalgo] y hoy se la pretende reprobar y retirar de la presidencia de una comisión. Y ahora sale la mentira para difamarla a ella y a su familia para debilitar el proyecto de Més. Es una muestra de la bajeza política de la derecha", ha lamentado Contreras.

"Asistimos a una persecución política contra Neus Truyol con insultos y acusaciones inundadas. PP y Vox quieren castigar a quien ha sido insultada ejerciendo una represión sobre la víctima. Castigan a quien no se somete. Vox propone reprobar y el PP entra en su juego. El alcalde nos pidió una reflexión después del insulto de Deudero. ¿Esta es la reflexión? Nunca ha habido un alcalde tan antisistema, es una absoluta vergüenza. Utilizan las instituciones para tapar su mala gestión y las malas prácticas de algunos de sus cargos", ha criticado Contreras.

"Castigan a la agredida"

La portavoz del PSOE, Rosario Sánchez, ha lamentado "este espectáculo", y ha rechazado la proposición de Vox porque "es del manual del agresor". La socialista ha puesto de manifiesto que "se castiga a quien se sintió agredida", en referencia al"me gusta la fruta" que Deudero lanzó a Truyol en el pleno de noviembre. "Es un pésimo mensaje para los niños que padecen bulliyng o para las mujeres a que se atreven a denunciar agresiones machistas porque estamos diciendo que "si te atreves a levantar la voz, la sociedad te castigará".

"Como no sabemos gestionar, vamos a montar un numerito", ha señalado Sánchez. "Lanzamos el mensaje de que los políticos somos un chiste y no servimos para nada", ha añadido.

Más tarde el pleno ha rechazado con la mayoría formada por el PP y Vox una proposición conjunta de la izquierda para pedir el cese de Fidalgo y Deudero, además de la reprobación del alcalde por "dejadez de funciones".

"Esta propuesta es interesada, demagógica y falta de rigor y seriedad institucional", ha resumido la regidora de Gent Gran, María Luisa Marqués, que ha recriminado a la izquierda que "no son un ejemplo de lo que predican".

"Lo que suscita el rechazo ciudadano no es que se repruebe a una edil, si no que les tomen por tontos y que se crean en poder de la verdad absoluta. Deseamos que impere el sosiego y las buenas formas. Hay unos niveles de crispación nunca vistos en la sociedad, y nosotros tenemos la obligación de no avivar el fuego. Les propongo que retiren esta propuesta y hagamos un ejercicio de autocrítica, reconozcamos la dinámica destructiva y reconozcamos nuestros errores", ha pedido Marqués, sin éxito.

Truyol ha intervenido para lamentar que ha sido reprobada "después de una semana de calumnias y difamaciones para que no veamos vuestras miserias e incapacidad de gobernar".

Finalmente, el PSOE y Més per Palma han pedido en otra proposición la dimisión de los directores generales Brunet y Fuster por "incumplir el régimen de compatibilidades" del Ayuntamiento.

"Once cargos no han presentado la declaración de bienes"

"Cumplir la ley de compatibilidades no es algo que se pueda elegir. La tienen que cumplir, todos estamos sujetos a estas obligaciones. No entendemos por qué Brunet ha desarrollado una actividad incompatible con su cargo porque tenía unos compromisos ineludibles. O por qué Fuster, como él mismo declara en su declaración de bienes, ejerce una actividad incompatible", ha criticado el regidor socialista Xisco Ducrós. "Y además tienen a once personas que no cumplen con la obligación de presentar una declaración de bienes y actividades, un requisito para acceder al cargo", ha añadido.

El PSOE denuncia que Brunet dirigió una obra en noviembre cuando ya ocupaba el cargo. Y acusa a Fuster de ser titular de una empresa en base a lo que publica su declaración de bienes. "Ha quedado acreditado que ejercen actividades incompatibles y les pedimos su destitución. Y den la orden de publicar sus declaraciones a los cargos que no la han publicado", ha exigido Ducrós.

Més per Palma se ha unido a esta petición con una moción de urgencia en la que, además, piden la destitución del regidor de Cultura, Javier Bonet, como supervisor inmediato de Brunet. Asimismo, acusan al director general de haber "dado órdenes para modificar la programación del III Cicle de Circ el pasado septiembre", ha subrayado el regidor de la formación ecosoberanista, Miquel Àngel Contreras.

"Brunet contrató a dedo dos actuaciones a la empresa Romantic Espectacles, con un solo contrato, por un importe de 3.902 euros. Los espectáculos eran 'Amazing Mongolia' y Sherehe Tanzania', contratados en la empresa en la cual trabajó y con la que colaboró durante años", ha denunciado Contreras.

Del mismo modo, el regidor ha puesto de manifiesto que "Romantic es una empresa muy vinculada con Mallorca So, esta sí, hasta hace poco tiempo, propiedad de Brunet".

"Y lo ha hecho el aval de Bonet. Es muy grave que el PP utilice las instituciones en beneficio propio o de personas cercanas. Por eso consideramos que tanto Brunet como Bonet, el máximo responsable del área, deben dimitir", ha indicado el regidor.

Ha respondido la regidora de Infraestructuras y portavoz de Cort, Belén Soto, que ha expresado su apoyo a los dos directores generales y ha reprochado a la portavoz de Més, Neus Truyol, la adjudicación de treinta contratos a una empresa de sus padres. "Nadie dará lecciones en materia de transparencia a este gobierno. Impulsamos una política de luz y taquígrafos. Pero solo ha transcurrido medio año desde el inicio de la legislatura y en un Ayuntamiento de estas dimensiones es normal que se produzcan algunas situaciones de retrasos. Pero son casos muy puntuales que se corregirán en breve", ha destacado.

"Cortinas de humo"

Soto ha asegurado que Brunet "facilitó toda la información la primera semana de la legislatura, pero no fue accesible por diferentes errores técnicos". Y ha espetado a la izquierda que levante "cortinas de humo para esconder sus malas prácticas".

La portavoz ha defendido que el director general de Artes Escénicas "no percibió un solo euro por las dos funciones en las que intervino" siendo alto cargo. Y ha justificado que tenía "un compromiso profesional" desde antes de llegar al Ayuntamiento: "Un nombramiento político no hace desaparecer sus compromisos profesionales de un día para otro".

Asimismo, Soto ha negado la mayor: "Brunet no ha mantenido nunca una relación laboral con Romantic. Tampoco ha sido nunca propietario de la empresa Mallorca So. Y no suspendió ningún contrato para la realización de un ciclo de circo porque no existía ningún contrato de adjudicación, sino una relación de colaboración".

En relación a Fuster, ha señalado que en su declaración hizo constar una empresa de servicios de limpieza, "pero la titularidad es al cien por cien de su mujer".

Finalmente, Soto ha pedido a Ducrós que "pida explicaciones a Més de los treinta contratos", y ha expresado su sorpresa por el hecho de que los socialistas "no hayan pedido explicaciones a los que fueron sus socios de gobierno".

Ninguna de las proposiciones ha salido adelante al votar en contra PP y Vox.