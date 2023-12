La crispación política en el Ayuntamiento de Palma ha subido varios peldaños durante el pleno de esta mañana. Esta vez el detonante ha sido el regidor de Movilidad y Polígonos Industriales, Toni Deudero, cuando ha finalizado una intervención dirigiéndose a la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, con estas palabras: "Me gusta la fruta". La regidora ecosoberanista y toda la oposición han estallado ante lo que han interpretado como un insulto, y han acabado abandonando el salón de plenos.

La frase la popularizó hace dos semanas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando llamó "hijo de puta" al entonces presidente en funciones, Pedro Sánchez, durante su discurso de investidura. Posteriormente, Díaz Ayuso pretextó que en realidad había pronunciado "me gusta la fruta".

Truyol ha exigido a Deudero que retirara sus palabras de inmediato segura de que tras esa frase el regidor había querido llamarla "hija de puta". Ante la negativa del regidor y los intentos del alcalde, Jaime Martínez, de pasar por alto la referencia y continuar con la sesión, la portavoz de Més se ha levantado de su asiento para pedir explicaciones a ambos. Entonces se ha formado un tumulto entre varios concejales de diferentes partidos en el que Martínez ha intentado mediar sin éxito.

"Estáis pervirtiendo la política de manera absoluta", ha espetado Truyol a Deudero. "Se te está yendo de las manos", le ha respondido el regidor de Movilidad. Después la portavoz de Més se ha dirigido al alcalde: "Hable con sus regidores y ponga orden. El Partido Popular antes era un partido de orden".

(Vea el momento del insulto a partir del minuto 3:09:50)

Truyol y los otros dos regidores de Més, Miquel Àngel Contreras y Kika Coll, han abandonado entonces el pleno, seguidos por la regidora de Podemos, Lucía Muñoz. Los representantes del PSOE han optado inicialmente por quedarse a la espera de escuchar una disculpa pública del propio Deudero y del alcalde, pero finalmente también se han marchado.

El pleno ha estado interrumpido durante varios minutos mientras los regidores del PP y los del PSOE debatían en dos grupos cómo proceder. Los concejales de Vox, por su parte, se han mantenido impasibles.

"Lamento mi frase"

Deudero y Martínez se han ausentado unos minutos para salir de la sala a pedir disculpas a Truyol en persona. Cuando se ha reanudado la sesión, el regidor de Movilidad ha pronunciado unas palabras de arrepentimiento: "No está en mi filosofía insultar a nadie, y mucho menos a representantes de la ciudad de Palma, que me merecen el máximo respeto. Lamento mi frase y que se haya interpretado como un insulto. Lo siento de verdad, no era mi intención para nada. Ruego al secretario que retire la frase del acta".

También Martínez ha tratado de ser conciliador. "Que quede constancia de las disculpas y la retirada de estas palabras. Y lamentar esta situación en el pleno", ha subrayado el alcalde.

S'ha acabat. — Neus Truyol Caimari (@Neustru) 30 de noviembre de 2023

A los concejales del PSOE , que seguían presentes en la sala, no les han convencido estas palabras y también se han marchado. "Esto se ha salido de madre, no podemos continuar aquí", ha señalado la portavoz socialista, Rosario Sánchez, visiblemente afectada.

Deudero ha pronunciado la frase durante el debate de una proposición de Més sobre el eje cívico de Cotlliure. Durante el debate, que estaba siendo cordial, Truyol ha hecho una referencia a la condición del regidor de Movilidad como reservista del Ejército. En el PP han señalado que esa alusión ha enfadado a Deudero, lo que podría explicar su "me gusta la fruta".

El pleno ha terminado de manera acelerada, con el PP y Vox sacando adelante todas las propuestas que llevaban en el orden del día y sin el concurso de la oposición.