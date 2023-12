El regidor de Movilidad y Polígonos Industriales, Toni Deudero, ha pronunciado unas palabras de disculpa después de insultar a la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, cuando durante el pleno del Ayuntamiento le ha espetado "me gusta la fruta". La frase, popularizada por Isabel Díaz Ayuso después de ser sorprendida llamando "hijo de puta" a Pedro Sánchez durante su investidura, ha desencadenado un altercado en la sala que ha terminado con los representantes del PSOE, Més per Palma y Podemos abandonando el pleno.

"No está en mi filosofía insultar a nadie, y mucho menos a representantes de la ciudad de Palma, que me merecen el máximo respeto. Lamento mi frase y que se haya interpretado como un insulto. Lo siento de verdad, no era mi intención para nada. Ruego al secretario que retire la frase del acta", ha pronunciado Deudero cuando se ha reanudado el pleno tras una interrupción de varios minutos.

(Vea el momento del insulto a partir del minuto 3:09:50)

Previamente tanto el regidor de Movilidad como el alcalde, Jaime Martínez, se había disculpado con Truyol en persona, aunque a la regidora de Més ha optado por no volver al pleno al entender que las disculpas no eran sinceras.

También Martínez ha tratado de ser conciliador. "Que quede constancia de las disculpas y la retirada de estas palabras. Y lamentar esta situación en el pleno", ha subrayado el alcalde.

"El PP era un partido de orden"

Durante el altercado que se ha organizado a raíz de las palabras de Deudero, Truyol se ha encarado con él y con el alcalde diciendo "me ha llamado hija de puta". Truyol ha exigido al consejal de Movilidad que retirara el insulto.

"Estáis pervirtiendo la política de manera absoluta", ha espetado Truyol a Deudero. "Se te está yendo de las manos", le ha respondido el regidor de Movilidad. Después la portavoz de Més se ha dirigido al alcalde: "Hable con sus regidores y ponga orden. El Partido Popular antes era un partido de orden".