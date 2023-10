Antoni Deudero, regidor de Movilidad del Ayuntamiento: «En 2024 empezaremos a crear nuevas plazas de aparcamiento ORA en Palma»

Antoni Deudero recibe en las cocheras de la EMT y ofrece un recorrido por las instalaciones: la gasinera, el punto de control y los talleres, donde se acumulaban 80 autobuses esperando una reparación cuando llegó al cargo. Ha consumido algo más de cien días al frente del área de Movilidad y Polígonos Industriales del Ayuntamiento de Palma, primera etapa de un mandato en el que tiene la misión de evitar que Palma se convierta en un gran atasco. Asegura que no se ha recortado ninguna frecuencia de bus.

Resuma sus cien primeros días al frente del departamento de Movilidad.

Sorpresa por el caos que había en la gestión. Hemos sabido que existía la instrucción de paralizar la gestión para presentar los proyectos que sirvieran para pedir ayudas europeas. Eso hizo que la gestión del día a día quedara en un segundo plano y ha tenido consecuencias. La EMT necesita poner en circulación 200 autobuses al día, pero solo había 150 disponibles porque muchos estaban averiados. También se falsificaban los calendarios de frecuencias y horarios que se publicaban y no se correspondían con la realidad.

Usted afirma que este mandato no ha habido recortes de frecuencias.

Correcto. Lo que hubo el pasado mandato fue una falsificación en las publicaciones de los servicios. Para que se haga una idea, el anterior equipo previó 10.122 movimientos de vehículos en septiembre de 2022, pero se dejaron de atender 471. Es decir, lo que publicaban no se correspondía con los servicios que ofrecían realmente. Este septiembre, gobernando ya nosotros, se previeron 10.445 movimientos y se dejaron de atender doce. Nosotros publicamos los horarios que realmente podíamos dar y eran peores que los de ellos, pero se correspondían con la realidad.

Los usuarios dicen que hay menos frecuencias que antes en las líneas que van a Son Espases y a la UIB. ¿No es así?

No. En esas rutas hay una necesidad de hacer uso de vehículos que no tienen el dispositivo GPS de la aplicación y por tanto no aparecen en ella. Así que hay autobuses que prestan ese servicio, pero no salen en la aplicación. Entonces el sistema puede informar de que hay 70 minutos de espera, pero en realidad son veinte.

¿Cuando llegó al cargo se encontró con 80 autobuses averiados?

Había una falta de gestión a la hora de establecer las necesidades del taller, que es donde van los autobuses que necesitan pasar una ITV o revisiones cada tantos kilómetros. De los 250 autobuses que tiene la EMT, lo normal es que haya 20 o 25 en esa situación. Pero cuando llegamos en junio había más de 80 autobuses en los talleres. Así que en lugar de tener 200 en circulación al día para cubrir el servicio, solo teníamos 150 disponibles. Pero hemos empezado a revertir esa situación renovando el contrato para reforzar el taller externo y aumentar la plantilla con otros nueve mecánicos. Donde había 150 autobuses disponibles, ahora estamos en una media diaria de 171. Aparte de eso, cuando llegamos entre el 10% y el 15% de los trabajadores de la plantilla estaban de baja laboral, cuando lo normal sería un 5%. Nos trasladaron una situación de conflictividad laboral con la gerencia anterior, incluyendo una huelga hace dos años. Hubo un incremento de bajas laborales por estrés, cambios de horarios e incumplimientos de la empresa. Nosotros nos hemos puesto a disposición del comité de empresa. Habrá cosas en las que estaremos de acuerdo y otras no, pero saben que ahora hay un diálogo por nuestra parte.

El 1 de enero la EMT dejará de ser gratis. ¿Recuperarán las bonificaciones para pensionistas y la gratuidad para menores de 16 años?

El ciudadano no paga el billete hoy, pero no es gratuito. Lo que no paga el ciudadano, lo paga el Gobierno de los impuestos de todos. Y ese dinero, 20 millones de euros, no ha llegado a la EMT. A fecha de hoy, confirmado con la directora general de Movilidad del Govern, que es quien tiene que recibir la transferencia del Gobierno central, no ha llegado. Han pasado tres trimestres y el Gobierno no ha liquidado nada, así que la EMT está prestando un servicio sin haber cobrado. A partir del 1 de enero la idea es recuperar las bonificaciones que había antes para jóvenes, jubilados o familias con necesidades especiales. Si llegan esos veinte millones del Gobierno, nos plantearíamos un escenario de bonificaciones muy altas para 2024. Pero todavía no está, y ya nos adelantan que, como ha habido un incremento extraordinario de pasajeros, no bastará para pagar todo el gasto.

¿Cuánto se ha incrementado?

De enero a septiembre de 2022, la EMT tuvo 27 millones de pasajeros. En el mismo intervalo de tiempo, este año, hemos pasado a 39 millones, un 44% más de pasajeros. Y sin cobrarles. Y buena parte de esos nuevos usuarios no han dejado el coche para subirse el autobús; son personas que, como que es gratis, se montan dos paradas. O se suben con el patinete y se ahorran el viaje.

Auditoría de la red de carriles bici

¿El precio del billete subirá?

No. Se mantendrá el billete de dos euros para los no residentes. Tampoco subirán las tarifas que había residentes.

Palma es una ciudad dominada por los coches. ¿Cómo va a evitar que la ciudad se convierta en un gran atasco estos cuatro años?

Ya hemos tomado algunas medidas. Por ejemplo, en los aparcamientos de la calle Manacor, sa Riera y Santa Pagesa hemos puesto una tarifa de un máximo de cinco euros las 24 horas para persuadir a los conductores de que dejen allí los vehículos y no conduzcan hasta el centro. En 14 años de planes de movilidad sostenible hemos reducido el coche de un 47% al 45% en la ciudad. Tantos años de esfuerzos y dinero público invertido en los que el coche ha sido el enemigo a batir, para tener una reducción tan pequeña. El coche no debe ser el enemigo a batir, el Ayuntamiento debe facilitar medios alternativos al coche.

¿La alternativa al carril bici de plaza España es que no haya carril bici?

Quienes proyectaron la reforma de la plaza España planificaron la eliminación del carril bici sin tener ninguna alternativa. Podrían haberla estudiado antes de iniciar las obras, pero no lo hicieron. No hay posibilidad de poner un carril bici en la plaza sin atacar al peatón. Estamos trabajando en una auditoría del estado de los carriles bici, puntos negros, su uso por vehículos de movilidad personal, posibilidades de crecimiento y propuestas de mejora. Con esa auditoría tomaremos decisiones acerca de cómo crecerá la red del carril bici y disminuir la siniestralidad.

No imagino al PP haciendo un carril bici por Avenidas. ¿Está descartado?

Eso son propuestas antiguas del pacto de progreso, no son proyectos del PP.

El anterior equipo de gobierno preveía una ampliación de la ORA a barrios como Santa Catalina —ahora parcialmente zona azul—, el Camp d’en Serralta, es Fortí, Bons Aires, Pere Garau, Foners y Manuel Azaña. ¿Ustedes van a ser tan ambiciosos?

Esa ampliación está fijada en el PMUS y el gobierno de Jaime Martínez no irá contra ninguna normativa aprobada. Está previsto en el mismo PMUS que en 2024 debe ser revisado. Lo miraremos con detalle, hay barriadas que nos piden intervenir porque hay un efecto huida de la zona ORA actual a esos barrios que provoca que el residente no puede aparcar. Pero no ponemos en duda el crecimiento previsto de la zona azul. Yo creo que en 2024 ya se pondrán implementar nuevas plazas ORA. A 'grosso modo' se extenderá a los mismos barrios que ya están aprobados.

¿El tranvía no se hará aunque llegaran los 185 millones de euros comprometidos por el Gobierno central?

Es tranvía es lo que yo llamo un proyecto 'tupperware'. A un año de elecciones se lanzaron a tramitar ese proyecto y otros sabiendo que no llegarían a tiempo. Ese dinero lo hemos reclamado, no está y no sabemos en qué partida de los presupuestos generales del Estado estaba previsto. Y en caso de que venga tenemos un proyecto alternativo claro de electrificar el autobús.

¿Y qué ocurre si esa partida estuviera condicionada únicamente a la construcción de un tranvía?

No nos planteamos ese escenario.

¿La reapertura al tráfico de la calle Unió está decidida?

No. Es una inquietud que tienen pequeños y medianos comerciantes de la zona, se la trasladaron al alcalde y tomó nota para estudiarla. Cuando tocamos una cosa en Movilidad, puede trastocarse otra. Tenemos que analizarlo a nivel técnico y valorarlo.

Movilidad observará el ejemplo de Alcúdia para decidir si implantan las calesas eléctricas en Palma. ¿En qué se fijarán para tomar una decisión?

El único que ha protegido a los animales ha sido este gobierno municipal. Detectamos que dos calesas no garantizaban la seguridad y el buen trato a los caballos, y por primera vez en la historia del Ayuntamiento se les ha abierto un expediente sancionador con suspensión de la licencia. El anterior equipo presumía de defender mucho a los animales, pero nunca intervino. El portavoz de Progreso en Verde puso denuncias reiteradas en la regiduría que nunca fueron contestadas. Tanto es así que tuvo que acudir al Defensor del Pueblo de España. En cuanto a implantar las calesas eléctricas, habría que estudiar el tema de las licencias, redactar un reglamento nuevo y tramitar una homologación. El anterior equipo no dejó nada tramitado.

¿Usted cree que Palma perdería atractivo turístico si no hubiera calesas de caballos?

No, pero quizá el turista no estaría interesado en dar una vuelta en una calesa eléctrica. Dentro del sector de las calesas de tracción animal no hay una unanimidad a la hora de aceptar ese cambio. Si yo pongo en marcha una calesa eléctrica con dinero público, y luego al explotador de esa calesa no le interesa explotarla, ¿a dónde voy con ese proyecto? Veamos cómo puede funcionar en otros sitios, pero no habrá cambios a corto plazo.

Este verano otra vez los residentes lo han tenido difícil para coger un taxi en Palma.

Hemos lanzado licencias temporales, es algo que estaba preparándose la legislatura anterior, pero estaba medio parado. Nosotros dimos la orden de lanzar 49 licencias temporales para tener un refuerzo de taxis. Y se sacaron otras 50 de tipo permanente. En noviembre presentaremos un examen para conductores concertado con el sector porque el 80% de los que se presentaban, suspendían. Está claro que el sistema no era el óptimo y va a haber uno más razonable para que los optantes tengan opciones de aprobar. Por otro lado, estamos trabajando en una reglamentación del taxi para que se puedan lanzar hasta 200 licencias temporales a partir del primer trimestre de 2024.

La oposición les acusa de haber desistido de una subvención de 13 millones de euros de fondos europeos que iban destinados a la adquisición de 12 autobuses eléctricos y de hidrógeno, expandir la fase 3 de Bicipalma hasta el Coll d’en Rebassa y llevar a cabo el proyecto del eje cívico de Cotlliure. ¿Ya no se podrá hacer nada de esto?

BiciPalma, que me compete directamente, se hará con recursos propios. Aquí hubo una carrera para buscar fondos europeos, y se hicieron proyectos sin pensar en las consecuencias. Esos 13 millones iban en un paquete de proyectos y si te los conceden, se tienen que ejecutar porque si no, te sancionan. Pero Urbanismo dice que Cotlliure no se puede hacer con esos plazos, y la EMT dice que no hay suficientes puntos de recarga para doce autobuses eléctricos. Así que no puedes recibir un dinero que sabes que vas a tener que devolver porque el anterior equipo dejó unos plazos irreales.

Han pedido al Ministerio de Transportes una prórroga para la Zona de Bajas Emisiones. ¿Ya tienen una respuesta?

No. Pero el propio Ministerio tiene una nota en la que informa de que el 95% de las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen el mismo problema y no van a llegar. Hemos pedido un año de oxígeno porque no vamos a poder cumplir antes del 31 de diciembre de 2023. El propio regidor Xisco Dalmau dijo en diciembre de 2022 que no iban a poder cumplir.

¿Palma va a perder fondos europeos si no se hace este año?

Los fondos de los proyectos que no se han ejecutado, sí. Los informes del Ayuntamiento nos indicaban que era mejor desistir para no incurrir en sanciones. Con la Zona de Bajas Emisiones, entendemos que dando motivos justificados, la administración tendrá que decir que sí. No nos planteamos otro escenario. ¿O van a meter al 95% en una deriva de incumplimientos? Las revoluciones tienen también sus calendarios.