El Ayuntamiento de Palma aprobará evaluará cada puesto de trabajo para determinar si son susceptibles de reducir o eliminar el requisito del catalán. Este estudio se redactará a instancias de Vox, que en el pleno celebrado hoy ha sacado adelante una moción para «identificar» en qué plaza se podría reducir o eliminar el requisito del catalán a la hora de optar a plazas de trabajo en unas oposiciones, en promociones internas, concursos de traslado o cambios de destino.

Los puestos de trabajo susceptibles de sufrir una modificación son los que no tienen una atención directa al ciudadano. En caso de que en una plaza determinada se eliminara el requisito del catalán, éste se consideraría un mérito.

«Tenemos el compromiso de valorar todos los puestos de trabajo. Haremos una valoración técnica y veremos qué requisitos se necesitan para cada una de ellas, incluido el del catalán. Si alguien necesita un determinado nivel, y lo supera, será considerado un mérito y no pasará nada», ha indicado la regidora de Hacienda y Gobierno Interior, Mercedes Celeste.

«Es bueno hacer este trabajo, y revisar otros temas como la carrera profesional. Hay que valorar el requisito del catalán y adecuarlo», destacó la regidora. «Dentro de la administración hay muchos puestos de trabajo que no tienen contacto con el ciudadano, pero sí necesitan catalán porque trabajan con una serie de escritos administrativos», ha subrayado Celeste.

"Quien toma las decisiones es Abascal"

El portavoz de Vox en Palma, Fulgencio Coll, ha justificado este cambio. «En Palma hay dos lenguas oficiales y consideramos que en algunos casos no es necesario aplicar el requisito del catalán. Vamos a mirar en qué puestos es necesario y en cuáles no lo es. Hay policías que llevan 30 años en la misma unidad y no pueden optar a otros destinos por no tener el catalán, señaló Coll.

La portavoz socialista, Rosario Sánchez, ha criticado la medida: «Quien toma las decisiones en este Ayuntamiento es Santiago Abascal. Se saltan el Estatuto de Autonomía y el consenso lingüístico que tenemos en Baleares».